Pádel
Bronce de Martina Cao en el Campeonato de España alevín
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Dos gallegos, Martina Cao Sierra y Iago Fuertes, brillaron en el Campeonato de España de pádel, que se disputó en la localidad valenciana de Massanassa. La viguesa quedó tercera en la categoría alevín formando pareja con la catalana June Marquina. Gran resultado, ya que la pareja había accedido como quinta del ranking a una competición con más de 50 duetos participantes. El naronés, por su parte, subió a lo más alto del podio en el cuadro cadete junto al extremeño Anselmo Guerrero.
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
- Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona