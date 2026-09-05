Bronce de Martina Cao en el Campeonato de España alevín

Dos gallegos, Martina Cao Sierra y Iago Fuertes, brillaron en el Campeonato de España de pádel, que se disputó en la localidad valenciana de Massanassa. La viguesa quedó tercera en la categoría alevín formando pareja con la catalana June Marquina. Gran resultado, ya que la pareja había accedido como quinta del ranking a una competición con más de 50 duetos participantes. El naronés, por su parte, subió a lo más alto del podio en el cuadro cadete junto al extremeño Anselmo Guerrero.