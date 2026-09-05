Baiona estrena líderes en un Trofeo Príncipe de Asturias condicionado por el viento

Segunda e intensa jornada de competición en las Rías Baixas para los barcos que se disputan el 41º Trofeo Príncipe de Asturias. Con los marcadores todavía a cero después de una primera jornada sin viento, la flota de la histórica cita que organizan el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar con el patrocinio principal de Abanca, afrontaba este sábado con ganas de estrenarse por fin en el campo de regatas. Eran los deseos de todos, pero el viento volvió a poner las cosas difíciles y obligó a los comités a trabajar al límite para tratar de sacar adelante el programa. De las ocho clases en las que se dividen los más de 80 equipos en liza, cinco de ellas pudieron completar 1 manga.

Tal y como apuntaban los partes, el día arrancó tranquilo, con sol y apenas viento, por lo que la flota tuvo que esperar en tierra hasta que éste alcanzase la intensidad mínima necesaria para dar el primer bocinazo de salida. Finalmente, en torno a las doce del mediodía entró algo de viento y los equipos se echaron al agua con el objetivo de avanzar en el programa. No fue fácil, pero el trabajo de los comités permitió que los Fígaro de la Gestilar Ladies Cup y las clases Mercedes-Benz Louzao J80, Pradecon ORC 5, Solventis ORC Extra A y Vanguard ORC Extra B pudiesen completar una prueba.

Con la jornada ya finalizada, Gaifar IV, Silleiro, Boeiro Uno, Salseiro C y Salpoente son los líderes provisionales del la prestigiosa cita gallega.

La flota de J80 estrena casilleros con el Gaifar IV al frente

Tras la decepción de la primera jornada en blanco, la flota de J80 que se disputa el Trofeo Principe de Asturias en el interior de la bahía de Baiona pudo inaugurar este sábado sus marcadores. Los monotipos, los más numerosos de la competición, se midieron en un recorrido barlovento-sotavento de doble vuelta en el que el Gaifar IV, armado por Pablo Osuna y patroneado por Yago Osuna, fue el vencedor.

Salida de los ORC. / Lalo R. Villar

El barco del Monte Real Club de Yates se impuso al Solventis Ribadeo de Alberto Moro, con Javier Aguado a la caña; y al 4 Jotas de Joaquim Moreira, del Clube de Vela Atlántico, que quedaron segundo y tercero respectivamente. El Cactus-Digital Petrilla de Jaime Barreiro (CN Portonovo) y el Solintal de Ignacio Camino (RCM Santander) completaron el top 5 de la clase Mercedes-Benz Louzao J80.

El Silleiro de Sofía Toro se pone al frente de la Gestilar Ladies Cup

En el mismo campo que los Jotas, con las mismas condiciones y el mismo recorrido, se vieron las caras las 36 regatistas de la Gestilar Ladies Cup, a bordo de los seis Fígaros del Monte Real Club de Yates.

Tras esa primera y única manga, la clasificación provisional queda encabezada por el Silleiro, patroneado por Sofía Toro (RCN Coruña), que se coloca al frente de las seis tripulaciones femeninas. El Bouvento de Nuria Sánchez (CD Vela Woman’s J80) es segundo y el Serralleiras de Aurelia Zulueta (CY Higerillas – Chile), tercero.

Por detrás, el Ladeira de Pilar Casares (RCNP Pollensa) ocupa la cuarta posición, seguido por el Erizana de Lara Durán (CNR Ferrol) y el Tutatis de Maura Román (CN Ibiza).

Boeiro Uno, primer líder en ORC 5

También tuvieron suerte las tres clases de ORC que se estrenaban este sábado con la primera costera de su programa. Con un viento de unos nueve nudos de intensidad y un recorrido de seis millas y media, con la salida situada en la entrada sur de la bahía de Baiona, la clase ORC 5 pudo finalmente arrancar la competición pasada la una y media de la tarde.

Tras poco más de una hora y cuarto de competición, el primero en cruzar la línea de llegada fue el Boeiro Uno de Paco Riveras. El equipo que navega bajo la grímpola del RCN Vigo logró, además, una ventaja suficiente para colocarse al frente de la clasificación, seguido por O Fisgón de Roberto Telle (CS Moaña Mar) y el portugués Saplicco II de Joao Serodio (YC do Porto), segundo y tercero respectivamente.

Salseiro C y Salpoente, primeros en ORC Extra A y ORC Extra B

Sobre el mismo recorrido que los ORC 5 compitieron las clases Solventis ORC Extra A y Vanguard ORC Extra B. En el grupo A, gran estreno del Salseiro C de Manuel Blanco (RCN Coruña), que se coloca al frente con más de tres minutos de ventaja sobre el Keep Calm de Javier Rey (MRCYB), segundo. La tercera posición provisional es para el Camping Ría de Arosa de José Manuel Pombar (CN Arousa Norte).

En el grupo B, la primera victoria en juego fue para el Salpoente de Paulo Chavarria (CN Povoense), que se coloca líder por delante del Too Match de Mariano Benavente (LM Bouzas), segundo, y del Flow de Eduardo Reguera (Monte Real), que ocupa la tercera posición provisional.

La flota, camino de las Cíes. / Yanka Soto

En Vanguard ORC Extra B navega también el NAB, con una tripulación formada por alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real. A bordo compiten chicos y chicas del Centro Juan María de Nigrán y ASEM Galicia, que participan como un equipo más dentro de la competición.

ORC 1-2, ORC 3 y ORC 4 se lo juegan todo el domingo

Quienes tendrán que esperar hasta mañana para estrenar sus marcadores son las clases Vithas ORC 1-2, Aceites Abril ORC 3 y Delta Cafés ORC 4. El comité de regatas lo intentó hasta el final y buscó condiciones en diferentes zonas del área de regatas, pero la falta de viento impidió finalmente poner en marcha ninguna prueba. Con dos jornadas ya consumidas y todo todavía por decidir, las tres clases se lo jugarán mañana domingo en la última jornada del 41º Trofeo Príncipe de Asturias.

Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, protagonistas de la noche del sábado

Más allá de los resultados en el agua, Baiona volvió a convertirse durante el 41º Trofeo Príncipe de Asturias en punto de encuentro de la vela española. La gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda reunió en el Monte Real Club de Yates a algunos de sus grandes protagonistas para reconocer, un año más, el talento, los éxitos y las historias que hacen crecer este deporte. En su 34ª edición, los galardones distinguieron a deportistas, equipos y profesionales de diferentes ámbitos de la vela, desde la competición olímpica y ligera hasta las grandes gestas oceánicas y la comunicación.

La noche dejó nombres propios y también momentos especialmente emotivos. Támara Echegoyen fue reconocida como Mejor Deportista Oceánica por la histórica vuelta al mundo completada con The Famous Project CIC; Neus Fernández y Martina Gomila recibieron el premio a la Mejor Tripulación de Vela Ligera, y Paula Barceló y María Cantero fueron distinguidas como Mejor Tripulación Olímpica. El Nunoto Cafiver Sailing Team, Varadero Comunicación y, a título póstumo, el histórico regatista Manuel “Noluco” Doreste completaron el palmarés de una gala que volvió a poner el foco en quienes, desde distintos ámbitos, están escribiendo el presente y el futuro de la vela española.

El domingo, últimas pruebas y broche final

El 41º Trofeo Príncipe de Asturias afrontará este domingo, 6 de septiembre, su última jornada de competición. Las pruebas comenzarán a las 12:00 con regatas para las clases ORC 0-1-2-3-4, J80 y Gestilar Ladies Cup, junto a las pruebas de ORC 5, Open y Open Extra. En tierra, el village volverá a abrir sus puertas a las 17:00 para el cierre del trofeo, que llegará a partir de las 18:30 con la ceremonia de entrega de premios, que pondrá el broche final a tres jornadas de intensa competición.

El 41º Trofeo Príncipe de Asturias cuenta con el respaldo de ABANCA como patrocinador principal, mientras que Gestilar patrocina la Ladies Cup y Bodegas Terras Gauda los Premios Nacionales de Vela. La celebración de esta gran cita náutica es posible también gracias al apoyo de Galicia Calidade, Xacobeo 2027, Mercedes Benz Louzao, Delta Cafés, Vithas Vigo y Pradecon, así como a la colaboración de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Baiona, Zelnova Zeltia, Paradores, Vanguard Marine, Aceites Abril, Coca Cola, Onda Cero, Foxy, ¡HOLA!, Solventis, Gadis, Helly Hansen y la Televisión de Galicia.