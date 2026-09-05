Balonmano
El Ifevi tendrá la final soñada: Barcelona-Sporting por el título ibérico
Barcelona, en un duelo tenso con el Porto, y Sporting, que remontó a Bidasoa, se jugarán la Supercopa IbéricanBera Bera y Rocasa dirimen la Supercopa de España
La Supercopa Ibérica, el torneo que reúne a los mejores clubes de España y Portugal, tendrá la final que se esperaba en esta edición que se disputa en el Instituto Ferial de Vigo. Los contendientes serán el Barcelona, que se deshizo del Porto en un duelo tenso, y el Sporting de Lisboa, obligado a remontar ante un buen Bidasoa.
El Barcelona, actual campeón de Europa además de eterno dominador de las competiciones nacionales, controló desde el inicio gracias a su juego eléctrico, pero sin soltar amarras. Hubo tensión dentro y fuera de la cancha. En el minuto 55, con 37-33 en el marcador, un codazo de Miguel Oliveira en la cara de Peter Cikusa provocó el enfado del banquillo azulgrana, llegando Antonio Carlos Ortega a encararse con el entrenador portugués. Al final, los catalanes se impusieron por 39-37.
El Bidasoa había entregado al Sporting de Lisboa el cartel de favorito en la segunda semifinal. El cuadro lisboeta quiere realizar una gran campaña antes de que sus principales astros, Kiko y Martim Costa, se muden en 2027 al Flensburg, que los ha fichado hasta 2032. Los vascos ganaban al descanso 15-11, pero los lusos exhibieron su calidad después (29-31).
Además, la temporada femenina levanta el telón también en el Ifevi con la disputa de la Supercopa de España Iberdrola, un trofeo que regresa al calendario después de cinco años y que pondrá frente a frente a los dos grandes protagonistas del pasado curso: Rocasa Gran Canaria y Super Amara Bera Bera. El conjunto canario, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, y el equipo donostiarra, vencedor de la Copa de la Reina, se han citado en Vigo para dirimir el primer título oficial de la temporada. Un duelo con aroma a revancha y continuidad, que se disputará antes de la final de la Supercopa Ibérica, a las 18:15.
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