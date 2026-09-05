Primer zarpazo del Coruxo en casa del Alavés B

Gran estreno liguero del Coruxo, que sumó en Vitoria los tres primeros puntos de la temporada tras imponerse por 0-2 al Alavés B. Dos goles de bella factura, el primero de Dani Rosas al filo del descanso, y el segundo de Santos mediado el segundo tiempo, plasmaron la superioridad de los de Javi Pereira, que si bien no llevaron la iniciativa durante la mayor parte del juego, se valieron de su orden táctico para resguardarse y supieron asestar dos golpes definitivos al filial alavesista en momentos claves del duelo.

Empezó el partido con mucha intensidad, deseosos ambos equipos de empezar a plasmar sobre el campo ya en competición oficial lo labrado y ensayado en la pretemporada. Sin embargo, que fueran los dos los que le pusieran ímpetu al arranque liguero dejó la intensidad inicial en una partida nula en las que las aproximaciones a las áreas nunca se tradujeron en ocasiones dignas de ser llamadas como tales.

Se alargó esta fase hasta el minuto veinte de juego, pero llegados al ecuador del primer tiempo no se hizo esperar más la primera ocasión clara de la tarde, un remate del punta albiazul Tazghat que se marchó ligeramente cruzado tras una buena triangulación en ataque del Miniglorias. Pareció por momentos que la ocasión daba la iniciativa sobre el verde al filial alavesista, pero el Coruxo supo actuar con oficio para leer de inmediato por donde le venía el peligro y taponar a tiempo las vías de agua.

Siguió el partido por los parámetros de la igualdad, con los alaveses haciendo algo más para llevar la iniciativa pero topándose con un conjunto vigués ordenado en defensa y desplegando las alas en ataque con rápidas transiciones que sin embargo siempre fueron abortadas por la zaga albiazul antes que dieran trabajo a Grego Swiderski.

Lesión de Arruabarrena

En este contexto, la lesión que obligó a relevar al visitante Arruabarrena pareció una circunstancia más en el devenir del combate nulo, pero quiso el destino que el jugador que lo sustituyó guardara para solo unos minutos después la precisa definición que, al filo del descanso, mandó el balón a la red para poner por delante en el marcador a los de Javi Pereira.

El 0-1 obligó a los de Molo Casas a dar un paso adelante y este llegó a la vuelta de los vestuarios. Los primeros minutos de la reanudación mostraron a un Alavés B más ambicioso, si bien las intenciones no le bastaron para ganar duelos individuales ni desarbolar a la disciplinada zaga gallega.

Le faltaba al Miniglorias mordiente ofensiva y trató su entrenador de buscarla en el triple cambio que introdujo en el minuto 57, pero antes que las entradas de Flavio, Denis Rufo e Iñaki Alberca pudieran tener incidencia, el Coruxo dobló su renta con otra diana de un recién incorporado. Corría el minuto 68 cuando Santos Fonterigo, en el campo desde tres minutos antes junto a Iker Rodríguez, recibió un balón en la banda, se valió de su frescura de piernas para marcharse de su marcador y resolvió con un disparo colocado al segundo palo tan exquisito como lo había sido el regate a su par.

La entrada de Xavi Cidre aportó aire fresco al centro del campo para mantener el partido bajo control en la recta final.