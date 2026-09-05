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El Coruxo arranca la competición visitando al Alavés B en Vitoria

Javi Pereira, entrenador de los de O Vao, cuenta con todos sus jugadores para el debut

El Coruxo, durante un partido de pretemporada.

El Coruxo, durante un partido de pretemporada. / Jose Lores

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Raúl Rodríguez

Vigo

El Coruxo será uno de los equipos más madrugadores a la hora de arrancar la temporada 26/27. El equipo entrenado por Javi Pereira viajó ayer a Euskadi, en donde esta tarde se enfrenta al Alavés B, a partir de las 17:00 en el José Luis Campañón-Ibaia.

El técnico vigués desplazó a dieciocho jugadores, con Cacharrón y Troncoso como porteros; Adrián, David, Cidre, Naveira, Guido, Juan y Rai como defensas; Fariña, Añón, Barba, Pinin e Iker como centrocampistas y Rosas, Arruabarrena, Santos y Breñé como delanteros.

El entrenador vigués apuntaba antes de iniciar el viaje a Vitoria: «Estoy muy contento con el equipo y con lo que veo en el día a día, en el trabajo diario, que al final es lo importante. En pretemporada, las sensaciones fueron bastante buenas. Es cierto que la pretemporada no cuenta demasiado, pero sí sirve para valorar las sensaciones. A partir de ahora empieza lo bueno. Empezamos a competir contra un buen equipo e intentaremos sacar los tres puntos».

A la hora de analizar el partido de esta tarde, Javi Pereira afirmó que «será el primer partido y tendremos que hacer kilómetros para irnos a Vitoria. El Alavés es un buen equipo, que lleva haciendo las cosas muy bien durante los últimos años. La temporada pasada quedó segundo y se clasificó para el play-off, al igual que nosotros. Será un partido complicado, difícil y bonito».

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El filial blanquiazul mantiene el bloque de la temporada pasada, con dos regresos tras cesión, el extremo izquierdo Iñaki Alberca, que estuvo en el Utebo, y Tomás Mendes, pivote, que estuvo cedido en el Alverca. En lo que se refiere a fichajes, se hizo con los servicios de los delanteros Tazghat Bouguettaya, argelino de 22 años, y Hugo Martínez, de 21, del Náxara. n

CAMPO: José Luis Campañón. HORA: 17:00.

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