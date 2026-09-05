El milagro del Cigarrán

Más de una década después, España ha vuelto a situar un equipo entre el diez por ciento de los mejores del ranking mundial de Match Race. Detrás de ese logro no hay una gran estructura deportiva ni un presupuesto millonario. Hay cuatro regatistas gallegos que un día decidieron aceptar un reto del que apenas sabían nada y que hoy compiten de tú a tú con algunos de los mejores especialistas.

Todo comenzó casi por casualidad. Hace apenas cuatro años, José Cigarrán, Jorge Cigarrán, Manuel Piñeiro y Óscar Comesaña aceptaron la invitación para participar en una prueba de Match Race, una exigente modalidad de vela que enfrenta a dos embarcaciones en un duelo directo. La táctica, las reglas, la estrategia y el trabajo en equipo resultan tan decisivos como la velocidad. No existía un equipo consolidado, ni experiencia específica, ni entrenadores. Solo había ilusión y la convicción de que merecía la pena intentarlo.

El equipo gallego, durante una prueba. / Christian Rascett

Aquellos primeros entrenamientos poco tenían que ver con el nivel que hoy exige el circuito europeo. El equipo comenzó practicando con embarcaciones Bahía, muy diferentes de los barcos utilizados en las competiciones internacionales. Más adelante, gracias al esfuerzo colectivo y a la ayuda de muchas personas, pudieron disponer de una embarcación más adecuada para entrenar maniobras, salidas y situaciones reales. Cada sesión servía para reducir un poco la distancia con rivales que llevaban toda una vida dedicados exclusivamente a esta disciplina.

Era la gran diferencia. Mientras países como Francia, Italia o el Reino Unido cuentan desde hace décadas con ligas específicas, escuelas y programas de tecnificación que alimentan competiciones como la Copa América, la Figaro o la Class40, en España el Match Race apenas dispone de estructura. El Cigarrán Sailing Team tuvo que construir su propia escuela. Y esa escuela fue la competición.

Duros comienzos

Los comienzos fueron duros. No tenían ranking internacional, eran los últimos de casi 700 equipos, lo que dificultaba acceder a muchas regatas. No había ayudas económicas. Cada desplazamiento, cada inscripción , cada entrenamiento y cada abordaje salían prácticamente del bolsillo de los regatistas. Incluso hubo que vender camisetas para seguir viajando por Europa. Y, además de dinero, también se perdía en el agua y mucho.

Dentro del equipo terminó naciendo una frase que resume aquellos primeros meses: «Un día se aprende y otro se aprende con dolor.» No era una forma de hablar. Por el camino quedó un diente, miles de hematomas, costillas doloridas, manos abiertas por las escotas, un fuerte golpe que dejó inconsciente al patrón, episodios de deshidratación provocados por el calor y el esfuerzo extremo y cientos de horas de gimnasio para soportar la enorme exigencia física. Competir en escenarios como Nápoles, Rodas o Turquía suena apasionante cuando se cuenta; la realidad era regresar a casa destrozados y necesitar varios días para recuperarse.

Pero el equipo nunca buscó culpables. Después de cada regata llegaba la misma rutina: reunión, análisis, conclusiones, nuevas maniobras y vuelta al agua. Cada error se convertía en una lección y cada rival en un maestro. Gracias a esos tropiezos crecieron. Aprendieron que la experiencia no se compra, se gana navegando.

Los resultados comenzaron a llegar poco a poco. Primero, algunos quintos puestos. Después, victorias parciales como el King of the Castle. Más tarde, un segundo puesto en Rumanía y un cuarto en Madrid, en la primera prueba del European Match Race Tour celebrada en España. Dejaron de ser un equipo que acudía a aprender para convertirse en un equipo capaz de discutir las victorias a los mejores.

Aspirantes a DGAN

Hoy el Cigarrán Sailing Team figura entre el diez por ciento de los mejores equipos del ranking, la mejor clasificación conseguida por un equipo español en los últimos tres lustros. La posición hace que el equipo forme parte del grupo de tripulaciones cuyos patrones aportan cuatro skipper points, una valoración oficial utilizada por World Sailing para determinar el nivel de las competiciones internacionales y facilitar el acceso a pruebas Grade 1 y Special Events, reservadas a al top mundial. Los resultados abren una reflexión. La trayectoria del Cigarrán Sailing Team reúne méritos objetivos, a juicio de sus componentes, para aspirar al reconocimiento como Deportista Galego de Alto Nivel.

Una maniobra en la cita noruega de Lillehammer. / Christian Ruscetta

Este éxito no puede entenderse sin apoyos. Cigarrán Abogados, Mundo Náutica y Tierra y Mar apostaron por el equipo cuando solo existía una idea. A ellos se suman decenas de aficionados anónimos que prestaron material, realizaron pequeñas aportaciones o ayudaron de mil maneras diferentes en cada desplazamiento.

El Cigarrán Sailing Team continúa ahora su recorrido por el circuito europeo, con pruebas en España, Grecia, Noruega, Turquía, Bulgaria e Italia.El mayor logro quizá no sea el puesto que ocupa en el ranking mundial, sino haber demostrado que un equipo nacido desde menos cero puede abrirse camino. La historia del Cigarrán Sailing Team aún no ha terminado. Próxima parada: Noruega.