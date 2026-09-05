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División de Honor Juvenil

El Celta debuta mañana en A Madroa ante el Solares

El Val Miñor adelanta su partido ante el TSK Roces para esta tarde en Gijón

Juan Recondo, entrenador de Celta Juvenil A.

Juan Recondo, entrenador de Celta Juvenil A. / Marta G. Brea

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Raúl Rodríguez

Vigo

Comienza una nueva temporada en la División de Honor Juvenil, con el Celta y el Val Miñor defendiendo, una vez más, el honor de la provincia.

Roces-Val Miñor. Los de Nigrán será uno de los más madrugadores, ya que esta tarde juegan en el campo de Covadonga ante el TSK Roces. La temporaa pasada los asturianos le sacaron cuatro puntos de ventaja en la clasificación final.

CAMPO: Covadonga. HORA: 17:00.

Celta-Solares. El equipo entrenado por Juan Recondo debuta ante un recién ascendido, el Solares. Los vigueses son candidatos a todo.

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CAMPO: A Madroa. HORA: 12:00 (mañana).

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