Dika Mem, astro en la gran fiesta del Ifevi

El Barça, liderado por el francés Dika Mem -ocho goles-, agrandó su hegemonía en la Supercopa Ibérica de balonmano al vencer este sábado al Sporting de Portugal (40-34) en el Instituto Ferial de Vigo, donde celebró su quinto título de esta competición. Sin el ‘hispano’ Sergey Hernández, que no viajó a Vigo por si inminente paternidad, el Barça acusó en el inicio la nula aportación del islandés Viktor Hallgrímsson, al que Antonio Carlos Ortega retiró de la pista en el minuto 18. El técnico azulgrana comprobó en el primer test serio que la sombra del danés Emil Nielsen, fichado por el Veszprém húngaro, puede ser muy grande.

El Barça golpeó cada vez que pudo correr y supo explotar sus superioridades numéricas. Pero el Sporting, jugando muchos minutos con cuatro primeras líneas, se agarró al brazo de Kiko Costa y a la efectividad del extremo islandés Thorkelsson para agarrarse al partido. Dika Mem no les dejó volver.

El FC Porto, a primera hora de la tarde, conquistó la tercera posición tras derrotar de forma sólida por 32-25 al Bidasoa. Pese a un arranque dudoso ante la exigente propuesta vasca, el conjunto portugués fue asentando sus piezas con el paso de los minutos hasta adueñarse de un choque en el que la falta de eficacia e imprecisiones condenaron a los bidasotarras.

El Rocasa celebra su victoria. / Alba Villar

En medio de los dos partidos masculinos se disputó la Supercopa de España Ibedrola femenina. Un torneo entre los ganadores de los títulos de Liga y Copa que se ha recuperado, tras varios años de ausencia, como aperitivo de la temporada. El Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón tras imponerse por 25-23 al Super Amara Bera Bera en una vibrante e igualada final. Un tanto final de Fernanda Lima terminó por sentenciar un título de enorme mérito para el conjunto insular, que supo sobreponerse a los momentos de mayor adversidad y frenar a tiempo el empuje de las donostiarras.

Ya el viernes la Gala del Balonmano Femenino había reunido en Vigo a las grandes protagonistas de la temporada 2025/26 de la Liga Guerreras Iberdrola. El premio a mejor portera ha recaído en Amandine Balzinc, después de su destacada temporada en el Atlético Guardés. La viguesa Elba Álvarez fue declarada mejor central.