Atletismo
Anxo Otero y Ana Alonso reinan en el ocaso
Son los ganadores de la primera edición de la Vialia Sunset Race
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Anxo Otero (Servisub Bueu) y Ana Alonso han hecho historia al convertirse en los primeros ganadores de la Vialia Sunset Race. Una prueba con salida y llegada en la terraza del centro comercial y un recorrido por la zona norte de la ciudad que se une así al rico calendario vigués de pruebas populares.
Otero completó los 8 kilómetros del recorrido en 24:55, por delante de Emilio Tizón (25:06), del Delikia, y Diego Trigo (25:22), del CAR Marisqueiro. Alonso (30:25) superó a Águeda Ramírez (31:17), del Máis que Auga, y a Erea Silvosa (32:21). Cruzaron la meta 172 mujeres y 329 hombres.
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