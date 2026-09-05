Anxo Otero y Ana Alonso reinan en el ocaso

Anxo Otero (Servisub Bueu) y Ana Alonso han hecho historia al convertirse en los primeros ganadores de la Vialia Sunset Race. Una prueba con salida y llegada en la terraza del centro comercial y un recorrido por la zona norte de la ciudad que se une así al rico calendario vigués de pruebas populares.

Un grupo de corredores. | ALBA VILLAR

Otero completó los 8 kilómetros del recorrido en 24:55, por delante de Emilio Tizón (25:06), del Delikia, y Diego Trigo (25:22), del CAR Marisqueiro. Alonso (30:25) superó a Águeda Ramírez (31:17), del Máis que Auga, y a Erea Silvosa (32:21). Cruzaron la meta 172 mujeres y 329 hombres.