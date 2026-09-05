El Alondras se deshidrata

Duro correctivo el que se llevó el Alondras, en la calurosa tarde del sábado, ante el Pontevedra B, en un partido que tenía controlado, yéndose al descanso con un cómodo 2-0, que acabaría desperdiciando en una pésima segunda mitad donde encajó seis goles.

Partido muy cómodo para los cangueses en la primera mitad, ante un rival apático a la hora de presionar y desaparecido en ataque. Al cuarto de hora de juego, el Alondras se adelantaba en el marcador con un golazo de Aitor Aspas, con un zurdazo desde fuera del área.

Confianza en el juego les dio el tanto a los locales, que veían que el filial granate les daba demasiadas facilidades cuando tenían la posesión. El control del partido era total por parte del cuadro alondrista, que en la prolongación de la primera parte lograba hacer el segundo por mediación de Manufre.

Una disputa por el balón. / Santos Álvarez

Historia completamente distinta se viviría en el segundo acto. Muy pronto acortaba diferencias el Pontevedra B, tras un saque de esquina y un cabezazo de Amet en el segundo palo.

El gol fue una inyección de moral para los visitantes, que aumentaron el ritmo en todos los sentidos. Circulación, presión y eficacia cara puerta. Mouhamed en el 62 lograba el empate y un minuto después Lucas ponía a los suyos por delante en el marcador. Dos golpes que dejaron KO al conjunto local, que empezó a cometer errores en defensa. Lucas en un mano a mano hacía el cuarto.

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Pudo meterse en el partido el Alondras con una clarísima ocasión de Aitor Aspas que desbarataba el cancerbero David Conde. Un minuto después de esa acción llegó la sentencia definitiva con el quinto gol pontevedrés. La goleada la terminaría Marcos rozando el noventa, dejando en evidencia una vez más la fragilidad defensiva del Alondras en la segunda mitad.