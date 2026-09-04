El viento deja en blanco el estreno del 41º Trofeo Príncipe de Asturias

El viento quiso ser hoy el gran protagonista del estreno del 41º Trofeo Príncipe de Asturias, aunque no precisamente en la forma más deseada para la flota. La primera de las tres jornadas de competición que se celebra estos días en las Rías Baixas estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas especialmente complicadas, con un viento muy inestable que desapareció durante largos periodos y que terminó impidiendo que se completase ninguna de las pruebas previstas.

En el área de regatas Gestilar, situada en el interior de la bahía de Baiona, donde compiten los monotipos J80 y los Fígaros de la Ladies Cup, el comité de regatas logro poner en marcha la jornada en varias ocasiones, aunque de forma muy breve. Se llegaron a preparar y dar un par de salidas, pero la ausencia de viento hizo imposible establecer unas condiciones mínimas para desarrollar las pruebas con normalidad y fueron anuladas. Finalmente, los Mercedes-Benz Louzao J80 y las seis tripulaciones femeninas de la Gestilar Ladies Cup tuvieron que regresar a tierra sin haber podido estrenar sus casilleros.

La flota de ORC esperando en el campo de regatas. / © Lalo R Villar

Tampoco tuvieron suerte los ORC en el área Abanca, situada en las proximidades de las islas Cíes. Después de esperar a que las condiciones permitiesen comenzar la competición, el comité consiguió dar una salida pero el viento volvió a caer poco después y obligó a anular la prueba. De esta forma, la flota de cruceros tampoco pudo inaugurar una clasificación que tendrá que esperar hasta mañana.

El aplazamiento mantiene completamente abierta la competición en una edición que reúne a 87 embarcaciones entre cruceros ORC, J80 y Fígaros. Con todos los marcadores todavía a cero, el Trofeo Príncipe de Asturias afrontará mañana sábado, a partir del mediodía, una jornada decisiva, en la que las condiciones meteorológicas volverán a jugar un papel determinante. El programa contempla hasta seis pruebas para los ORC 0-1-2-3-4 y nueve para los J80 y la Gestilar Ladies Cup, siendo necesario completar al menos una prueba para que el trofeo sea válido en cada grupo.

La jornada del sábado tendrá además un importante componente social en tierra. A las ocho de la tarde, el Monte Real acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que reunirá a algunos de los principales protagonistas de la vela española. Tras la gala llegarán los tradicionales fuegos artificiales y la fiesta del evento, completando una de las grandes noches del calendario náutico y social de Baiona.

Una flota de élite para una edición especial

La 41ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias reúne este año en las Rías Baixas a cerca de 500 regatistas, con más de 100 mujeres repartidas entre las distintas clases. La cifra coincide, además, con un aniversario especial para la Gestilar Ladies Cup, que cumple 30 años dentro del programa del Príncipe de Asturias.

Entre las participantes de esta edición en la competición femenina destaca la presencia del equipo chileno y de la gallega Lara Durán, que con sólo 14 años es la regatista más joven de la Gestilar Ladies Cup. La campeona gallega de Optimist forma parte de la tripulación del Erizana, uno de los seis equipos que compiten este año en la clase femenina.

La flota, parada en la bahía. / Yanka Soto

El nivel de la flota se deja ver también en equipos como el Yess Too HM Hospitals, armado por Rui Ramada y con Diogo Barros como patrón. El Swan 45 cuenta con una tripulación ibérica de altísimo nivel, formada a partes iguales por regatistas portugueses y españoles, y con cinco olímpicos a bordo: Fernando León, Gonzalo Araújo, Kiko Luna, Diogo Costa —de la clase 470— y Diogo Barros, que ha sido entrenador en dos campañas olímpicas.

Entre los más de 80 equipos participantes no faltarán tampoco algunos de los vencedores de la pasada edición, que regresan a la prestigiosa cita dispuestos a revalidar los títulos conquistados en 2025. Entre ellos están el Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal (Real Club Náutico de Vigo), el Urbapaz de Fran Edreira (Club Náutico Cabanas), el Deep Blue 2.1, de Vicente Cid (Real Club Náutico de Vigo), el Bonaventure, de José Luis Ríos (Real Club Náutico de Vigo), y el Solintal, de Ignacio Camino (Real Club Marítimo de Santander). A ellos se suma en la Gestilar Ladies Cup la olímpica Sofía Toro y su equipo, que vuelven al Príncipe de Asturias con el objetivo de defender la victoria conseguida el año pasado.

Y en tierra, estreno del Village del Monte Real

La jornada del viernes supuso también la inauguración del Village del Trofeo Príncipe de Asturias, que acompañará a la competición durante todo el fin de semana. El espacio reunió a regatistas, equipos y visitantes al término de la jornada, con degustaciones de productos de Galicia Calidade, Terras Gauda y Delta Cafés y un ambiente que trasladó a tierra la actividad de la primera jornada de regatas.

Afluencia de barcos y regatistas en el Monte Real. / Yanka Soto

El village cuenta además con una carpa de Vithas en la que se ofrecen servicios de fisioterapia a los regatistas, con atención para las posibles lesiones o molestias derivadas de las jornadas de competición. Un servicio dirigido a las tripulaciones, que afrontan desde este viernes un intenso fin de semana de pruebas en las Rías Baixas.