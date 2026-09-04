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Aquel corazón rojiblanco: el vínculo entre el Tyde y el Athletic Club

La comisión que organiza el centenario del club tudense visitó en Vigo a directivos bilbaínos para recordar la figura de Santiago Acha Ormaechea

Reunión entre el Tyde y el Athletic Club.

Reunión entre el Tyde y el Athletic Club.

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R. V.

La comisión que organiza el centenario del Tyde se reunió en Vigo con directivos del Athletic Club de Bilbao aprovechando su visita a Balaídos. Celebraron mediante su encuentro el vínculo que une a sus entidades y que se centra en la figura de Santiago Acha Ormaechea.

El bilbaíno Acha, gran aficionado del Athletic Club, ejerció de técnico de Aduanas en Tui. Durante los años cincuenta asumió la presidencia del Racing Club y del Tyde, su filial. Después, de vuelta a su tierra y conociendo la mala situación económica del Tyde, ya único club tudense, Acha envió equipaciones con los colores del Athletic Club y distinto material deportivo.

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Su figura, que se honró con un trofeo a su nombre en organizado por el Tyde, bajo la presidencia de Antonio Sánchez Franco, fue glosada durante la reunión con los directivos del club vasco.

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