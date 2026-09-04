Fútbol
Aquel corazón rojiblanco: el vínculo entre el Tyde y el Athletic Club
La comisión que organiza el centenario del club tudense visitó en Vigo a directivos bilbaínos para recordar la figura de Santiago Acha Ormaechea
La comisión que organiza el centenario del Tyde se reunió en Vigo con directivos del Athletic Club de Bilbao aprovechando su visita a Balaídos. Celebraron mediante su encuentro el vínculo que une a sus entidades y que se centra en la figura de Santiago Acha Ormaechea.
El bilbaíno Acha, gran aficionado del Athletic Club, ejerció de técnico de Aduanas en Tui. Durante los años cincuenta asumió la presidencia del Racing Club y del Tyde, su filial. Después, de vuelta a su tierra y conociendo la mala situación económica del Tyde, ya único club tudense, Acha envió equipaciones con los colores del Athletic Club y distinto material deportivo.
Su figura, que se honró con un trofeo a su nombre en organizado por el Tyde, bajo la presidencia de Antonio Sánchez Franco, fue glosada durante la reunión con los directivos del club vasco.
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
- Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
- Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
- La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez