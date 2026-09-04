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Tirán y Chapela se quedan fuera de la Concha femenina
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Igual que aconteció en la versión masculina, ningún barco de la Ría de Vigo -ni de Galicia- remará en la regata femenina Bandera de la Concha. Las clasificatorias de ayer en San Sebastián se saldaron con la eliminación de Tirán y Chapela, además de la de Perillo -mejor bote galaico al ser décimo-, Amegrove, Esteirana y Castropol, que aunque es asturiano, boga en la Liga Galega. El barco moañés fue undécimo y el chapeleiro, décimo quinto. San Juan, Astillero, Tolosa, Orio, Hibaika, Donostiarra y Zarautz se unirán a la Arraun Lagunak de la canguesa Beti Piñeiro, clasificada de serie.
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