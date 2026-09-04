El vacío del Central

Esta Supercopa Ibérica me amarga igual que me conforta. Es un espectáculo de calidad, de los que no abundan en nuestra ciudad obrera. Permite que los aficionados vigueses vuelvan a disfrutar de balonmano masculino de élite. Nos recuerda, a la vez, todo lo que se ha perdido. Tantas décadas de legado, entregadas al olvido.

Me noté la nostalgia charlando con Leo Maciel, hoy portero del Bidasoa. Del Octavio esforzado de Asobal al que perteneció. Del Octavio adolescente de Honor Plata, al que se enfrentó años después. De los Octavios pioneros o gloriosos que lo habían precedido e incluso del Vulcano. También se puede añorar aquello que no se ha conocido, pero que de alguna manera conforma nuestra genealogía. Somos también lo que otros han sido.

En ningún deporte se concentran tanto las virtudes y pecados de Vigo como en el balonmano. Una cantera todavía prolífica, de pequeños clubes y sacrificados directivos, sosteniéndose en pie por pura voluntad. Pero incapaces, hoy como antaño, de acordar un proyecto común que canalice sus energías. El Reconquista ha renunciado a la plaza en Primera Nacional. El Seis do Nadal no ha conseguido regresar. Lejos queda aquel sueño efímero del Lavadores y Construcciones Castro. Sólo resiste el Carballal.

Es difícil reprochárselo. Sus responsables, al menos, entregan el alma a cambio de nada y educan a los chiquillos. Mientras, el empresariado sigue sin comprender el patrocinio como una inversión responsable y el retorno que la sociedad merece. Y los políticos se empeñan en sus querellas, convirtiendo a clubes y federaciones en rehenes. Ahí está la Supercopa, exiliada al IFEVI por el cainismo de Concello y Deputación. Nada se habrá sembrado cuando se termine. El Central nos representa: los ecos de tanta historia, desvaneciéndose lentamente en su vacío.