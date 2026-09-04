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Balonmano-EHF European League

El Guardés acogerá la primera eliminatoria europea íntegramente en A Sangriña

El equipo miñoto ha llegado a un acuerdo con el Boden sueco para jugar los dos partidos de la Round 2 en A Sangriña

La ida se disputará el sábado 3 de octubre y la vuelta el domingo 4, siendo ambos partidos en a las 12.00 horas

Presentación del Guardés en uno de los partidos europeos de la pasada temporada.

Presentación del Guardés en uno de los partidos europeos de la pasada temporada. / Tamara Alonso (SportCoeco)

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R. V.

El Atlético Guardés cierra los primeros detalles de su nueva aventura europea. Hace unas semanas, la entidad miñota conseguía cerrar un acuerdo con el Boden Handboll IF sueco, su rival para la primera eliminatoria de la EHF European League, de manera que los dos encuentros que componen esa Round 2 se jugarán íntegramente en A Sangriña el fin de semana del 3 y 4 de octubre.

Tras una fructífera negociación, el rival escandinavo ha aceptado traer ambos partidos a A Guarda, ya que suponía la opción más económicamente viable a pesar de contar con el derecho de local en la eliminatoria. Por una parte, los precios de alojamientos y manutención son mucho más elevados en Suecia, lo cual descartó con facilidad la opción de celebrar los dos duelos allí; y además, dado el complejo itinerario de al menos dos vuelos y una pernocta que conecta ambas localidades, las dos entidades pactaron de mutuo acuerdo aprovechar el viaje para celebrar la eliminatoria íntegra en A Sangriña.

Así, el Guardés jugará la Round 2 de la EHF European League en dos jornadas consecutivas como anfitrión: el partido de ida será el sábado 3 de octubre y la vuelta se disputará el domingo 4, teniendo lugar ambos encuentros a las 12.00 horas del mediodía, pues no era posible el horario de tarde al coincidir con el vuelo de regreso a Suecia para las visitantes.

Aficionados en A Sangriña.

Aficionados en A Sangriña. / SporCoeco

Este horario supone otra ventaja a nivel de calendario para el equipo miñoto, pues aunque ha obligado a mover el partido de cuarta jornada en casa del Zonzamas Lanzarote que correspondía al mismo fin de semana (se jugará finalmente el martes 29 de septiembre); la doble cita europea en A Sangriña impide que la plantilla tenga que realizar dos desplazamientos importantes en avión en una misma semana con las repercusiones físicas que supone.

Un ahorro necesario

Esa es otra de las ventajas que este acuerdo presenta para el Atlético Guardés, cuya directiva celebra la buena disposición de su homóloga sueca a la hora de buscar la solución más cómoda y beneficiosa para ambas partes. En un momento de recortes y reajustes con el objetivo de sanear las cuentas del club miñoto, el ahorro que supone evitar este viaje es una gran noticia, y la entidad solo espera ahora que la afición responda a la llamada para llenar A Sangriña en dos jornadas que prometen grandes emociones de balonmano europeo. No duda, sin embargo, en que lo hará, pues a pesar de la incertidumbre vivida este verano la masa social del club ha respondido con un apoyo notable y sin soltar la mano al proyecto deportivo, superando ya, a más de una semana de comenzar la Liga, las cifras de socios nominativos con respecto a los últimos años.

Noticias relacionadas y más

AGENDA

EHF European League | Round 2 – Ida | Boden Handboll IF – Club Balonmán Atlético Guardés | Sábado, 3 de octubre | 12.00 horas | A Sangriña

EHF European League | Round 2 – Vuelta | Club Balonmán Atlético Guardés – Boden Handboll IF | Domingo, 4 de octubre | 12.00 horas | A Sangriña

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