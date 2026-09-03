Congelación de óvulos entre las deportistas: luces y sombras de una iniciativa pionera

Lo ha revelado Alexia Putellas en una entrevista publicada por El País Semanal. La Federación Española de Fútbol negocia un convenio con una clínica especializada en fertilidad que facilite que las internacionales congelen sus óvulos. De esta forma, aunque no se han revelado más detalles, les podrá resultar más factible ser madres cuando concluyan sus carreras. «Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico», ha argumentado Putellas.

Hay precedentes. El Chelsea ha firmado un acuerdo parecido con una clínica londinense este verano. Existen obstáculos. Algunos medicamentos usados en la estimulación ovárica están prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Se pueden remediar mediante exenciones terapéuticas o encajar el tratamiento, de dos semanas, en periodos de descanso.

El tenis ya había adoptado medidas. La WTA introdujo en 2025 la Regla Especial de Protección de Ránking para la Protección de la Fertilidad. Las jugadoras que se sometan a la congelación de óvulos o embriones conservan su puesto en el escalafón durante su inactividad. En la mayoría de deportes, por contra, el embarazo implica un parón en la actividad deportiva, con la incertidumbre competitiva y contractual que genera. O deben retrasar su maternidad, sometiéndose a las restricciones legales en los tratamientos de fertilidad en caso de necesitarlos.

Destacadas deportistas gallegas se manifestan respecto a esa noticia revelada por Putellas. Aunque con matices, es posible alinearlas en dos bloques. Muchas celebran la iniciativa y esperan que la influencia del fútbol contribuya a expandirla. Otras manifiestan su reticencia o se oponen por lo que consideran una injerencia institucional en el ámbito más personal.

Támara Echegoyen. / Lloyd Images

Támara Echegoyen, campeona olímpica y regatista profesional, admite que «cada deporte tiene sus características y cada situación individual es distinta», pero se declara «muy contenta de que se haya dado un paso. La ciencia nos echa un mano y congelar los óvulos es una salida que tienen las deportistas en el caso de que no puedan cumplir su deseo de ser madres en el momento más fértil. Nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Muchas veces el tiempo corre en nuestra contra y no es compatible poder ser madre con mantener el mismo nivel. Tener la posibilidad de aplazarlo para cuando puedas dedicarte a ello es un gran paso».

La judoka Laura Vázquez resalta que se amplía la autonomía. En su disciplina, por ejemplo, las carreras se han profesionalizado, incrementando la exigencia y también la longevidad. Solían durar hasta los 26-27 años y ahora se alargan por encima de los 30. «Me parece una iniciativa con muchísimo interés. Podría dar un respiro a muchas de nosotras. El deporte de alto nivel es algo temporal, dura relativamente poco y tenemos que exprimir al máximo esos años. Y muchas veces, además de todo lo que implica, también tienes en mente la maternidad y el hecho de que, a partir de cierta edad, puede resultar más complicado. Tener la tranquilidad de saber que existe otra alternativa nos daría mucha más libertad a la hora de tomar esa decisión».

De igual opinión es la taekwondista Tania Castiñeira. «Todo lo que sea favorecer a la deportista es un avance. Te proporciona más libertad de elección para decidir cuándo quieres ser madre. Nadie te está obligando a hacerlo, lo único que hacen es darte una posibilidad. Que una federación se preocupe en la maternidad me parece algo muy importante que a lo mejor antes quedaba en un segundo plano».

Marta Domínguez, destacada jugadora de squash, abunda en la calificación de la medida como «superpositiva. Todo lo que sea poder compaginar el deporte con la vida personal, que llegada a una cierta edad es complicado, es muy bueno. Puedes elegir si lo quieres usar o no. No perjudica a nadie». Y destaca el papel de promoción que puedan tener lo apuntado por Putellas: «Espero que sirva para que se implemente en el futuro en otras disciplinas. El fútbol tiene esa repercusión, al ser el más practicado y el que más aparece en televisión».

En el balonmano se condensa la variedad de perspectivas sobre este asunto. Cecilia Cacheda, astro del Atlético Guardés y cuya excompañera Estela Carrera decidió interrumpir su carrera en 2025 para ser madre, apoya la propuesta: «Me parece un avance enorme. Muchos deportes deberían mirarse en el fútbol. Entiendo que es difícil en muchas cosas, pero esto es respecto al bienestar de tus trabajadoras. Ahora en el balonmano está en boca de todo el mundo el tema del embarazo. Yo no me lo he planteado en ningún momento. No ha surgido en lo que es mi vida. Pero nunca sabes qué harás en el día de mañana. Son muchos factores para decidir algo tan importante. Cualquiera se aprovecharía de iniciativas que promuevan la libertad de la mujer y poder decidir sobre tu cuerpo sin tener que parar la carrera deportiva».

Otras medidas de conciliación

Lorena Pérez, jugadora salcedense del Sporting La Rioja, milita entre los apoyos: «Paréceme xenial. Moita envexa do fútbol; sana, claro. Ás veces pensó que elexín mal o deporte», bromea. «Nós non temos nin por asomo esas opcións. Xa se está vendo que ser nai é un problema. É un avance, unha posibilidade. Quen me dera. Hai que seguir pelexando». Pero introduce un pero: «Pareceríamente moito mellor que tiveramos facilidades para parar as carreiras, ser nais e retomar o deporte».

En esta línea alternativa se manifiesta Carmen Prelchi, del Porriño. «Esta posibilidade xérame bastantes dúbidas. Por qué ten que ser unha institución, o teu empregador, a Federación, quen financie isto? Sentiríame máis cómoda se fose dentro do Ministerio de Sanidade que as deportistas profesionais de alto rendemento puidéramos optar a isto con menos idade, cambiando un pouco os requisitos que se lle piden á poboación xeral».

«Dame un pouco de rabia ter que pensar que temos que retrasar a idade de ser nais. Por que o teu traballo ten que determinar cando podes tomar unha decisión sobre este proxecto vital? Parece que todo depende do rendemento que podes dar. Somos máis números que persoas», lamenta Prelchi. «Como titular sinto que queda moi ben. Eu agradecería programas para a conciliación real, para garantir os teus dereitos como muller e deportista por riba doutras cousas. Agora, con contrato de deporte profesional, se quedas embarazada, o club ten que renovarte un ano máis automáticamente. Nalgúns casos pode ser suficiente pero noutros… É complicado». Apunta necesidades: «Que esté garantido, por exemplo, que o bebé no primeiro ano de vida poida viaxar contigo nos desprazamentos. Ou que teña que haber alguén que o poida coidar mentres ti adestras. Mil cousas. O camiño debe ir cara a garantizar que ti teñas ese dereitos e poidas facelo cando queiras».

Incluye otros dilemas: «Toda esta información personal cara onde vai ir? Pode chegar alguén a empregalo na túa contra? Son cuuestións legais de saúde». Y concluye con un recordatorio sobre la congelación de óvulos: «Non é como unha doazón masculina, rápida e indolora. É un proceso bastante agresivo para o corpo».

La atleta Ana Peleteiro defendió en un vídeo publicado en sus redes sociales que el «problema» no es congelar óvulos, sino en el «interés» de la institución rectora del fútbol español en financiar que las jugadoras retrasen su maternidad. «¿Y si una medida que nos están vendiendo como feminista fuera, en realidad, profundamente machista? Porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español», expuso.

Susana Rodríguez Gacio, triatleta campeona olímpica y médica, resume: «Me parece una noticia susceptible de una doble interpretación. Podemos verlo como un servicio que una federación cubre a sus jugadoras en el caso de que estuviesen interesadas en hacer uso del mismo, pero también podríamos interpretarlo como que cubren ese servicio porque de alguna forma se podrían beneficiar de que las jugadoras retrasasen la posibilidad de ser madres en el tiempo, dejándola hacia el final de su carrera deportiva. Es un tema totalmente personal y privado en el que una institución no debería de meterse y además nunca conoceremos el verdadero objetivo por el cual se promueve dicha medida».