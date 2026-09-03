Mourinho: "¿Raúl Asencio? No estoy feliz. Errores cometemos todos, pero acumulados es una cosa diferente"

José Mourinho compareció en sala de prensa en la previa del partido que medirá al Real Madrid con el Betis este viernes en el Benito Villamarín (21:00 horas). El portugués comenzó advirtiendo de la dificultad del encuentro ante los verdiblancos: "Espero a un Real Madrid grande. Si no, no gana. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí... Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra".

El Betis y Pellegrini

Mourinho se encontrará con Pellegrini, con el que hace años tuvo un desencuentro dialéctico. Preguntado por ello, el madridista apuntó lo siguiente: "No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero en el pasado, obviamente, hay palabras que uno dice y al final, te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado. Por eso no reprocho. Pero yo he tenido alguna palabra hacia él muy estúpida. Después... y seguramente él se reirá si me escucha, lo he pagado bien. Porque el campeonato que ganó con el Manchester City, se lo di yo. Porque si a dos partidos del final, el Liverpool empata con el Chelsea, era campeón. He pagado bien. Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, después... y ahí vamos".

El luso habló sobre las expectativas que tiene en el campeonato liguero: "Yo pienso que el Atleti también estará en la lucha y aunque no lo digan públicamente, sentirán que pueden. Del modo en que han fichado, se transmite estabilidad interna, manteniendo al entrenador, la forma de organizar, entrenar... Algo que da más fuerza que si cambias cada poco tiempo. Para mí también son candidatos. Después, los equipos que estarán en zona Champions, el Betis, la Real... son equipos fuertes. Y mañana veremos cuánto fuerte es el Betis. Los vascos son dificilísimos. Para mí no es una Liga fácil. Pero aquí hay una presión constante, de ganar siempre. En Francia o Alemania, los candidatos saben que van a ser campeones siempre. Aquí no. Y esta presión tiene un riesgo importante". Mourinho también se pronunció sobre el caso de Julián Álvarez: "Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club".

El técnico madridista también hizo una reflexión sobre el rol de los canteranos en este Real Madrid: "Muchos trabajan conmigo alguna vez pero incluso en los que no vienen tenemos mucha atención puesta en ellos. Han hecho un gran trabajo en los últimos años y el resultado es que han subido al primer equipo como Thiago. Y los muchos millones que el Real Madrid ha recaudado con traspasos que no son tal, porque al final el Real Madrid recupera a los jugadores cuando quiere recuperar. Con el desarrollo de la temporada, sanciones, lesiones... Van a llegar siempre oportunidades. Cada vez los conozco mejor y tenemos un contacto diario con Manu y La Fábrica. Y los niños pueden estar todos. No voy a coger a todos, pero pueden estar ilusionados con subir al primer equipo". Y después confirmó que el reciente fichado Sergio Martínez "va a estar mañana en el banquillo. Y por ahí ya puedes ver, más o menos, cual es el plan. Ha entrenado sólo unos días con el primer equipo, pero el club lo ha fichado, pese a saber que no sería directamente del primer equipo, hemos analizado y visto que es un chico con potencial".

Raúl Asencio

Precisamente, hablando de canteranos se pronunció sobre la noticia de la condena de Raúl Asencio que casi cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida: "Hablé con él cuando llegué. Lo hice en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más. No lo hago más de situaciones de fuera de Valdebebas. Porque dentro, es un profesional de verdad. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y último en salir. Dedicación extrema. Pero el jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día. Lo que haces fuera, puede dañar tu prestigio y el del club. No estoy feliz. Pero nada, errores todos cometemos. Pero acumulados, es una cosa diferente". Posteriormente confirmó que "el club ha abierto expediente y yo como entrenador, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Y lo continuará unas semanas más. Esto me ayuda a estar fuera de este problema que tú has mencionado. Es jugador del Real Madrid".

Mourinho confesó que ha mantenido contacto con entrenadores del año pasado del Madrid: "Con Xabi no, con Álvaro sí. Pero no ha sido por Xabi. No es fácil para un exentrenador hablar de tu situación anterior". Y también explicó su conversación con Ceballos, que se ha marchado al Betis: "Hablamos tres minutos al teléfono, le dije que no contaba con él. Y aunque muchas veces los jugadores se agarran a sus contratos, en este caso ha entendido la situación y ha dicho que prefería quedar libre y decidir su futuro. Alcanzamos un acuerdo, rescindimos y Ceballos quedó libre para decidir".

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Y también dedicó unas palabras al adiós de Messi a la selección: "Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Porque es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación".