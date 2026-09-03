La Gestilar Ladies Cup cumple tres décadas como referente de la vela femenina

Baiona volverá a convertirse el primer fin de semana de septiembre en uno de los grandes escenarios de la vela femenina española con la celebración de una nueva edición de la Gestilar Ladies Cup en el marco del 41º Trofeo Príncipe de Asturias, organizado por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar.

Será una edición especialmente simbólica porque se conmemoran los 30 años de una competición que nació para abrir espacio a las mujeres en un deporte en el que su presencia era entonces mucho menor. Tres décadas después, la cita mantiene intacto el espíritu con el que nació y se ha convertido en una de las iniciativas de mayor tradición para la promoción de la vela femenina en España.

Las patronas, con el medallista olímpico Nico Rodríguez. / Rosana Calvo

Por la competición han pasado regatistas olímpicas, campeonas nacionales, deportistas internacionales y representantes de algunos de los clubes náuticos más destacados del país. En este 2026, las protagonistas de la Gestilar Ladies Cup serán seis tripulaciones procedentes de distintos puntos de España y Portugal, además de una representación internacional de Chile, que aportará variedad y experiencia a la flota.

Entre las participantes estarán las tripulaciones del Real Club Náutico de Pollença, patroneada por Pilar Casares; del Real Club Náutico de A Coruña, con Sofía Toro como patrona; y del Club YCOIHC de Chile, con Aurellia Zulueta al frente. Completan la flota una tripulación de Alicante, patroneada por Nuria Sánchez, y las representantes del Clube Naval de Cascais y del Club Náutico de Ibiza.

Las 36 deportistas convocadas llegarán a Baiona en un año especial por la celebración del aniversario pero con un dato que demuestra que el camino hacia la igualdad todavía continúa. Según las licencias federativas de 2025 de la vela española, que fueron un total 18.719 licencias, solo 4.286 correspondieron a mujeres, frente a las 14.433 de los hombres. Son 22,9 % del total.

Licencias en Galicia

En Galicia, de las 1.817 licencias registradas, 439 fueron femeninas y 1.378 masculinas, lo que sitúa la participación de las mujeres en el 24,2 %. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro licencias de vela siguen correspondiendo a hombres. La cifra del Monte Real es algo más alta, y de todas las licencias del club, son femeninas un 36,2 por ciento.

Es en este contexto en el que el trabajo desarrollado durante décadas por el Monte Real Club de Yates adquiere una especial relevancia. El club fue pionero en la creación de espacios específicos para la competición femenina y ha mantenido una apuesta continuada por aumentar la presencia de mujeres en la vela, desde la base hasta la alta competición. Una línea de trabajo que en los últimos años se ha reforzado con iniciativas como el programa “Vela en Femenino”, la creación de equipos de mujeres, la participación en competiciones autonómicas y nacionales y la promoción de la formación y la inclusión.

Las regatistas de la Gestilar Ladies Cup compiten en 6 barcos idénticos. / Lalo R. Villar

La propia Gestilar Ladies Cup es uno de los ejemplos más longevos de ese compromiso. Tres décadas después de su primera edición, sigue ofreciendo a las regatistas un escenario de competición, visibilidad y creación de referentes, contribuyendo a que cada vez más mujeres encuentren en la vela un espacio de desarrollo deportivo.

La edición de este 2026 cuenta, un año más, con el respaldo de Gestilar, patrocinador de la competición, cuya colaboración permite mantener viva una prueba que se ha convertido en una de las grandes citas de la vela femenina en Galicia.

En el agua, la cita mantendrá uno de sus principales atractivos: la igualdad de condiciones. Las tripulaciones competirán a bordo de Fígaros idénticos proporcionados por la organización, eliminando las diferencias técnicas entre embarcaciones y haciendo que el resultado dependa de la preparación, la estrategia, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

El programa contempla hasta nueve pruebas durante las tres jornadas. La competición comenzará este viernes 4 de septiembre a las 15:30 horas, continuará el sábado desde las 12:00 y concluirá el domingo, también a partir del mediodía. La entrega de premios del Trofeo Príncipe de Asturias, en el que también se entregarán los galardones de la Ladies Cup, está prevista para las 18:30 horas.