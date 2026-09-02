Vela
El Trofeo Príncipe de Asturias celebra una 41ª edición muy especial
Será una edición especial ya que la Gestilar Ladies Cup celebra su 30º aniversario con seis tripulaciones íntegramente femeninas y 36 regatistas procedentes de España, Portugal y Chile
Las Rías Baixas volverán a convertirse del 4 al 6 de septiembre en uno de los grandes escenarios de la vela española con la celebración del 41º Trofeo Príncipe de Asturias. Organizada por el Monte Real Club de Yates y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar con el patrocinio de Abanca, la histórica competición afronta una nueva edición tras haber cumplido cuatro décadas como una de las grandes citas del calendario náutico nacional.
Una flota de 80 embarcaciones (cifra límite condicionada por la capacidad de las instalaciones del Monte Real), formada por cruceros ORC, monotipos J80 y los Fígaros del club, será la que participe en los tres días de competición, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.
Programa de pruebas
El programa deportivo arrancará el viernes a las tres de la tarde con la primera prueba para los ORC 0-1-2-3-4. Inicialmente está previsto un recorrido costero pero existe la posibilidad de cambiar el formato según las condiciones meteorológicas. Media hora después será el turno de los J80 y de la Gestilar Ladies Cup, que competirán en recorridos barlovento-sotavento en el interior de la bahía de Baiona.
El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre la actividad se reanudará a partir de las doce del mediodía. Las clases ORC 0-1-2-3-4, J80 y Ladies Cup afrontarán recorridos barlovento-sotavento, mientras que los ORC 5 y ORC Extra disputarán sus pruebas costeras. El programa contempla un máximo de seis pruebas para los ORC 0-1-2-3-4, nueve para J80 y Ladies Cup y dos para ORC 5 y ORC Extra, siendo necesario completar al menos una prueba para que el trofeo sea válido en cada grupo.
A falta de unos días para que se cierre el plazo de inscripción, las tripulaciones ya inscritas reúnen a una gran variedad de barcos de diferentes tamaños, características y procedencias, anticipando una competición muy interesante.
En la división ORC 1-4 se encuentran varios de los grandes protagonistas de la edición anterior, como el Aceites Abril, de Luis y Jorge Pérez Canal, vencedor absoluto del Trofeo Príncipe de Asturias 2025. También están el Yess Too HM Hospitales, de Diogo Barros, tercero el año pasado en la clase ORC 1-2; el Urbapaz, de José Francisco Edreira, campeón de ORC 3 en 2025; el Deep Blue 2.1, de Vicente Cid, ganador de ORC 4; y el Bonaventure, de José Luis Ríos, que se impuso en la clase Open 1. Repiten también con aspiraciones a recoger alguno de los galardones el Orion, tercero en ORC 3, y el Bon III, segundo en esa misma categoría.
La clase J80 también reúne a algunos de los nombres que ya destacaron en la pasada edición. Entre ellos estará el Solintal, de Ignacio Camino, vigente campeón del Trofeo Príncipe de Asturias en esta categoría, así como el Marías-Casas do Telhado, de Manuel Cunha, subcampeón el año pasado. También figura el Etnia Barcelona, de Perú Múgica, que en 2025 se proclamó campeón mixto de la Copa de España de J80. La flota incorpora además una destacada presencia femenina, con tripulaciones y regatistas como Cristina González de Cominges en el Pazo de Cea, Carmen Dunia Reino en Maximino-Walkirias, Daniela Marino en Waikiki, Rosario García en Ferralemes o Magdalena Czernik en Just Spoko.
Dos trofeos especiales en juego
Junto a las clasificaciones de las diferentes clases, el 41º Trofeo Príncipe de Asturias pondrá en juego varios reconocimientos especiales: el Trofeo Presidente de la Xunta y el Trofeo Conde de Barcelona, destinado a distinguir a la tripulación portuguesa mejor clasificada en ORC. La ceremonia final reconocerá también a la tripulación femenina vencedora de la Gestilar Ladies Cup y se entregará una mención especial a un equipo inclusivo formado por alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real Club de Yates.
La Gestilar Ladies Cup será, sin duda, una de las grandes protagonistas de esta 41ª edición porque celebra su 30º aniversario como una de las competiciones pioneras y de mayor trayectoria de la vela femenina en España. La prueba reunirá a seis tripulaciones íntegramente femeninas, con un total de 36 regatistas llegadas desde España, Portugal y Chile. Equipos del Real Club Náutico de Pollença, Real Club Náutico de A Coruña, Club YCOIHC de Chile, Alicante, Clube Naval de Cascais y Club Náutico de Ibiza competirán en igualdad de condiciones a bordo de los monotipos Fígaro del Monte Real Club de Yates.
Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, gran cita social
Como es habitual, el Trofeo Príncipe de Asturias trascenderá la competición deportiva para convertir Baiona en punto de encuentro de algunos de los principales protagonistas de la náutica española. Uno de los momentos más destacados será el sábado 5 de septiembre, a las ocho de la tarde, con la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que retransmitirá a través de su web la Televisión de Galicia.
La gala distinguirá en esta ocasión a Paula Barceló y María Cantero como Mejor Tripulación Olímpica; Neus Fernández y Martina Gomila como Mejor Tripulación de Vela Ligera; y Támara Echegoyen como Mejor Deportista Oceánica. También serán reconocidos el Nunoto Cafiver Galicia Team como Mejor Barco ORC, Manuel “Noluco” Doreste Blanco con el Premio a la Trayectoria Deportiva —premio póstumo que será recogido por su hermano Luis— y Varadero Comunicación con el Premio Mariano Aguado a la Comunicación.
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