El Trofeo Príncipe de Asturias celebra una 41ª edición muy especial

Las Rías Baixas volverán a convertirse del 4 al 6 de septiembre en uno de los grandes escenarios de la vela española con la celebración del 41º Trofeo Príncipe de Asturias. Organizada por el Monte Real Club de Yates y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar con el patrocinio de Abanca, la histórica competición afronta una nueva edición tras haber cumplido cuatro décadas como una de las grandes citas del calendario náutico nacional.

Una flota de 80 embarcaciones (cifra límite condicionada por la capacidad de las instalaciones del Monte Real), formada por cruceros ORC, monotipos J80 y los Fígaros del club, será la que participe en los tres días de competición, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.

Programa de pruebas

El programa deportivo arrancará el viernes a las tres de la tarde con la primera prueba para los ORC 0-1-2-3-4. Inicialmente está previsto un recorrido costero pero existe la posibilidad de cambiar el formato según las condiciones meteorológicas. Media hora después será el turno de los J80 y de la Gestilar Ladies Cup, que competirán en recorridos barlovento-sotavento en el interior de la bahía de Baiona.

El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre la actividad se reanudará a partir de las doce del mediodía. Las clases ORC 0-1-2-3-4, J80 y Ladies Cup afrontarán recorridos barlovento-sotavento, mientras que los ORC 5 y ORC Extra disputarán sus pruebas costeras. El programa contempla un máximo de seis pruebas para los ORC 0-1-2-3-4, nueve para J80 y Ladies Cup y dos para ORC 5 y ORC Extra, siendo necesario completar al menos una prueba para que el trofeo sea válido en cada grupo.

A falta de unos días para que se cierre el plazo de inscripción, las tripulaciones ya inscritas reúnen a una gran variedad de barcos de diferentes tamaños, características y procedencias, anticipando una competición muy interesante.

Intervecnión del presidente del Monte Real en la presentación. / Clara Giraldo

En la división ORC 1-4 se encuentran varios de los grandes protagonistas de la edición anterior, como el Aceites Abril, de Luis y Jorge Pérez Canal, vencedor absoluto del Trofeo Príncipe de Asturias 2025. También están el Yess Too HM Hospitales, de Diogo Barros, tercero el año pasado en la clase ORC 1-2; el Urbapaz, de José Francisco Edreira, campeón de ORC 3 en 2025; el Deep Blue 2.1, de Vicente Cid, ganador de ORC 4; y el Bonaventure, de José Luis Ríos, que se impuso en la clase Open 1. Repiten también con aspiraciones a recoger alguno de los galardones el Orion, tercero en ORC 3, y el Bon III, segundo en esa misma categoría.

La clase J80 también reúne a algunos de los nombres que ya destacaron en la pasada edición. Entre ellos estará el Solintal, de Ignacio Camino, vigente campeón del Trofeo Príncipe de Asturias en esta categoría, así como el Marías-Casas do Telhado, de Manuel Cunha, subcampeón el año pasado. También figura el Etnia Barcelona, de Perú Múgica, que en 2025 se proclamó campeón mixto de la Copa de España de J80. La flota incorpora además una destacada presencia femenina, con tripulaciones y regatistas como Cristina González de Cominges en el Pazo de Cea, Carmen Dunia Reino en Maximino-Walkirias, Daniela Marino en Waikiki, Rosario García en Ferralemes o Magdalena Czernik en Just Spoko.

Dos trofeos especiales en juego

Junto a las clasificaciones de las diferentes clases, el 41º Trofeo Príncipe de Asturias pondrá en juego varios reconocimientos especiales: el Trofeo Presidente de la Xunta y el Trofeo Conde de Barcelona, destinado a distinguir a la tripulación portuguesa mejor clasificada en ORC. La ceremonia final reconocerá también a la tripulación femenina vencedora de la Gestilar Ladies Cup y se entregará una mención especial a un equipo inclusivo formado por alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real Club de Yates.

La Gestilar Ladies Cup será, sin duda, una de las grandes protagonistas de esta 41ª edición porque celebra su 30º aniversario como una de las competiciones pioneras y de mayor trayectoria de la vela femenina en España. La prueba reunirá a seis tripulaciones íntegramente femeninas, con un total de 36 regatistas llegadas desde España, Portugal y Chile. Equipos del Real Club Náutico de Pollença, Real Club Náutico de A Coruña, Club YCOIHC de Chile, Alicante, Clube Naval de Cascais y Club Náutico de Ibiza competirán en igualdad de condiciones a bordo de los monotipos Fígaro del Monte Real Club de Yates.