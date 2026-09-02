Raúl Asencio se sienta en el banquillo por la difusión del vídeo sexual con el deber de pedir perdón a las víctimas

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio no pisará la cárcel ni enfrentará responsabilidad criminal alguna por la difusión del vídeo sexual grabado en un reservado del sur de Gran Canaria sin el consentimiento de las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de ellas menor de edad. Sin embargo, para salir de la causa deberá pasar primero por el banquillo de los acusados y pedir perdón a las víctimas en el juicio que se celebrará a partir de este jueves. Es la condición que ha impuesto la Fiscalía para retirar los cargos en su contra tras la carta de disculpas enviada por el futbolista a la magistrada después de indemnizar a ambas perjudicadas.

La defensa solicitó el sobreseimiento de las actuaciones en base al perdón de las afectadas, que pasaron de solicitar una condena de cuatro años de cárcel por la comisión de presuntos delitos de pornografía infantil y revelación de secretos a retirar sus escritos. La única acusación que se mantuvo, a partir de ese momento, fue la del Ministerio Público, que le imputó dos ilícitos contra la intimidad y reclamó en consecuencia una pena de dos años y seis meses de cárcel.

El letrado de Asencio consideró que la posible responsabilidad de su cliente se extingue en casos de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o cuando la ley "así lo prevea". Sin embargo, la titular de la plaza 5 de la Sección de Penal de Las Palmas de Gran Canaria, Virginia Peña, le recordó que la eficacia de las disculpas no se contempla cuando se le imputa distribución de pornografía infantil y requiere que las perjudicadas confirmen en la vista oral si las aceptan o no.

Admitió un "error"

Previamente, el futbolista envió un comunicado a la autoridad judicial competente en el que admitía que había cometido "un error" y se disculpaba de forma "expresa e incondicional" con las víctimas. La primera en aceptar sus explicaciones fue la joven que tenía 18 años en el momento de los hechos, la cual consideró que había desempeñado un papel secundario entre los cuatro implicados, por lo que le pidió perdón y expresó su voluntad de que no fuese castigado por la vía penal.

La otra afectada, de 16 años cuando se produjo la grabación, aceptó de igual forma la retirada de los cargos al creer que el comportamiento del defensa grancanario del Madrid "fue completamente diferente al resto de acusados" y a la vista de que reconoció que cometió una "censurable indiscreción". Además, estimó su intención de reparar el daño mediante una indemnización económica.

Las afectadas retiraron los cargos en su contra después de recibir una indemnización económica

Las acusaciones particulares solicitaban en sus escritos el pago de una responsabilidad civil de 58.000 euros, que se desglosa en 27.000 por las lesiones temporales, 21.000 por las secuelas y el estrés postraumático y 10.000 por el daño moral ocasionado. Acabaron por alcanzar un acuerdo con el futbolista, cuya cuantía no ha trascendido porque las partes mantienen que es un aspecto "confidencial" de las negociaciones.

El juicio sí está previsto que continúe contra los tres principales encausados, que por las fechas en las que se produjo la grabación formaban parte del Real Madrid C: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. La Fiscalía les imputa la grabación de las imágenes íntimas sin consentimiento y un delito de distribución de pornografía infantil, por los que pide que se les condene a cuatro años y siete meses de prisión, con una orden de alejamiento durante seis años y una indemnización de 25.000 euros a cada una de las víctimas.

Los jugadores Juan Rodríguez y Ferrán Ruiz, a su entrada en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. / EFE

Los cuatro jugadores se encontraban el 15 de junio de 2023 en un reservado del Beach Club Amadores, situado en el municipio de Mogán. Asencio permaneció con una joven, mayor de edad, en la zona de la piscina, mientras que sus tres compañeros se dirigieron junto a las dos denunciantes a una cabaña privada.

Según el escrito de acusación, todos ellos eran conscientes de la edad de la chica de 16 años porque se lo preguntaron directamente y esta se los especificó. Pese a ello, en un momento determinado entre las 14.30 y las 16.30 horas mantuvieron relaciones sexuales consentidas: Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez con la menor y, en el mismo lugar y al mismo tiempo, Andrés García con la joven de 18 años.

Grabación sin consentimiento

Durante el encuentro, el Ministerio Público sostiene que Ferrán Ruiz sacó su teléfono móvil y, sin consentimiento de ninguna de ellas, comenzó a grabarlas. Instantes después, le habría pasado el móvil a Juan Rodríguez, que continuó sacando vídeos e imágenes de las víctimas.

Una vez finalizada la relación sexual, conforme al escrito de conclusiones provisionales, los tres futbolistas que se encontraban en el interior de la cabaña facilitaron a terceros las fotografías y las grabaciones a través de aplicaciones de mensajería.

La Fiscalía retirará los cargos con la condición de que el jugador comparezca en la vista oral

En el caso de Asencio, el 21 de junio se encontraba junto a un amigo y, bajo el conocimiento de la grabación de contenido sexual de la que disponían los otros acusados y con "ánimo de menoscabar la intimidad de las dos víctimas", solicitó a Juan Rodríguez que le pasara el vídeo, el cual recibió en formato de una sola visualización que mostró a un tercero.

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El jugador grancanario, después de conocer los delitos que se le imputaban, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba no haber grabado ni enviado "ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo con las dos mujeres implicadas". "Debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia", reclamó entonces. Ahora, deberá sentarse frente a la magistrada encargada de enjuiciar los hechos para disculparse, un trámite que está previsto que tenga lugar al comienzo de la vista.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas