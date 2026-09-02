CRISIS EN LA FIFA
El fútbol nórdico reclama implicación a la Unión Europea frente a la FIFA de Infantino
Las federaciones de Finlandia, Dinamarca y Suecia solicitan por carta una reunión con el comisario Micallef por "las deficiencias en materia de gobernanza, transparencia y toma de decisiones dentro de la FIFA"
Las federaciones de Finlandia, Dinamarca y Suecia, tres de las más frontales en su rechazo a Gianni Infantino, han solicitado a la Unión Europea que se implique con el fútbol europeo frente "las deficiencias en materia de gobernanza, transparencia y toma de decisiones dentro de la FIFA". Lo ha hecho mediante una carta dirigida al comisario comunitario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, a quien solicitan una reunión en Bruselas.
Estas tres asociaciones nórdicas trasladan al comisario, en la carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que "los recientes acontecimientos en el seno de la FIFA" les han causado "una seria preocupación", en referencia al proyecto de Infantino de vender un porcentaje del negocio de los Mundiales a un grupo de inversores liderado por el cuñado de Ivanka Trump, hija de su admirado presidente de los EEUU.
Entienden que la retirada del proyecto, tras la presión internacional, no aplaca la necesidad de "un debate europeo más amplio sobre el futuro de la gobernanza del fútbol internacional". "Las instituciones europeas, la UEFA y las federaciones nacionales de fútbol tienen funciones y responsabilidades diferentes, pero compartimos el interés por proteger un modelo basado en la apertura, la participación democrática, el mérito deportivo y la solidaridad", resaltan.
Las preocupaciones
"El fútbol no puede exigir responsabilidad democrática, transparencia e integridad a clubes, ligas y federaciones nacionales y, al mismo tiempo, aceptar estándares inferiores en la cúspide del fútbol internacional. Las normas de la FIFA deben aplicarse por igual, y sus órganos de gobierno deben poder demostrar que las decisiones se adoptan de forma independiente, transparente y en beneficio del fútbol. Las decisiones de gran trascendencia para el fútbol mundial no pueden impulsarse sin la debida participación de los órganos electos de la FIFA y de sus federaciones miembro", profundizan las tres federaciones nórdicas cuyos estados forman parte de la UE.
Por todo ello, reclaman al comisario Micallef una reunión presencial para "abordar tanto los últimos acontecimientos en el seno de la FIFA como la cuestión más amplia de cómo las organizaciones deportivas democráticas y los responsables políticos europeos pueden trabajar conjuntamente".
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Fuente: El Periódico
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