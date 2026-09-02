El Celta Femxa Zorka echa a rodar en Navia

Se acabaron las vacaciones para la plantilla del Celta Femxa Zorka, que ya prepara en el pabellón de la Navia la temporada del regreso a la Liga Femenina 1. Al frente, Dani Nieto y Jordi Amigó, que serán los encargados de trabajar con el equipo, mientras Cristina Cantero está como ayudante del vigués Miguel Méndez, seleccionador, en el Mundial de Berlín.

Hoy está prevista la llegada de Emma Ronsiek, con lo que todas las jugadoras ya están en Vigo, y esa es una gran noticia. A ello hay que sumarle que gran parte de la plantilla se mantiene, con lo que es un trabajo hecho.

El técnico, Dani Nieto, apuntaba tras el entrenamiento de ayer, que «hemos pasado las dos sesiones de pretemporada típicas, en la que la del lunes fue la presentación. Sobre todo, de conocernos, aunque más o menos nos conocíamos, entre comillas, pero nunca habíamos estado todos juntos. Le explicamos cómo va a ser el procedimiento para entrenar, cómo entrenamos nosotros, aunque ahora no esté Cris y llevemos la carga el resto del staff».

Cantero estará presente ya que «la idea es hacer una reunión telemática en la que esté también Cris, para hablar con todo el equipo, explicarle que tenemos que conseguir que la pretemporada sea muy intensa, que las tres primeras jornadas son muy importantes para nosotros, porque incluso ahí hay dos rivales que probablemente serán de nuestra liga».

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El primer amistoso del equipo será justo dentro de una semana, el próximo miércoles día 9, en Vilagarcía ante el Cortegada. Será el único partido antes de la semifinal de Copa Galicia del viernes de la próxima semana ante Ferrol.