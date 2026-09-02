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El Bembrive FS se medirá al Ence Marín en la Copa de la Reina y al Poio Pescamar en cuartos de la Copa Galicia

El choque de la cita estatal será el 12 o el 13 de septiembre en Marín

El envite de la competición autonómica se disputará el 21 de octubre en el Vicente Álvarez

El equipo vigués, en un partido de la temporada pasada.

El equipo vigués, en un partido de la temporada pasada. / Pablo Hernández Gamarra

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R. V.

El Bembrive FS ya conoce a sus rivales de primera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina (Ence Marín) y también de los cuartos de final de la Copa Galicia, competiciones ambas que se desarrollan a partido único en estas rondas.

Como es habitual, la Real Federación Española de Fútbol determinó que el cruce copero de primera eliminatoria se decida por proximidad geográfica y el sorteo deparó que sea el conjunto marinense el que reciba en A Raña al Bembrive FS el fin de semana del 12 y 13 de este mes. En segunda ronda (3 y 4 de noviembre) ya entran en liza los equipos de la máxima categoría. Al Ence Marín ha vuelto la colombiana “Café” después de una campaña en Vigo.

En cuanto a la Copa Galicia, el domingo se estrenó el equipo de Santi Rodríguez. Las verdes se impusieron por 0-10 (0-5 al descanso) al Stellae Leis en el pabellón pontevedrés de Montecarrasco. Abrió el marcador la capitana viguesa, María González (minuto 7), que terminó con hat-trick en su haber, mientras que Clau firmó cinco dianas y Jessi Lores, dos. En 2024 (2-2 contra el Meigas, eliminadas por penaltis) y 2025 (6-2 ante el Estrela Futsal), el quinteto vigués no había pasado del primer cruce.

Noticias relacionadas y más

Los cuartos de final del campeonato gallego, a partido único, colocan al Bembrive FS en el polideportivo Vicente Álvarez frente al Poio Pescamar, de la máxima categoría, el miércoles 21 de octubre. El conjunto pontevedrés ya jugó -y ganó- un partido de cuartos en Vigo en 2022.

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