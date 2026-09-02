Fútbol Sala
El Bembrive FS se medirá al Ence Marín en la Copa de la Reina y al Poio Pescamar en cuartos de la Copa Galicia
El choque de la cita estatal será el 12 o el 13 de septiembre en Marín
El envite de la competición autonómica se disputará el 21 de octubre en el Vicente Álvarez
El Bembrive FS ya conoce a sus rivales de primera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina (Ence Marín) y también de los cuartos de final de la Copa Galicia, competiciones ambas que se desarrollan a partido único en estas rondas.
Como es habitual, la Real Federación Española de Fútbol determinó que el cruce copero de primera eliminatoria se decida por proximidad geográfica y el sorteo deparó que sea el conjunto marinense el que reciba en A Raña al Bembrive FS el fin de semana del 12 y 13 de este mes. En segunda ronda (3 y 4 de noviembre) ya entran en liza los equipos de la máxima categoría. Al Ence Marín ha vuelto la colombiana “Café” después de una campaña en Vigo.
En cuanto a la Copa Galicia, el domingo se estrenó el equipo de Santi Rodríguez. Las verdes se impusieron por 0-10 (0-5 al descanso) al Stellae Leis en el pabellón pontevedrés de Montecarrasco. Abrió el marcador la capitana viguesa, María González (minuto 7), que terminó con hat-trick en su haber, mientras que Clau firmó cinco dianas y Jessi Lores, dos. En 2024 (2-2 contra el Meigas, eliminadas por penaltis) y 2025 (6-2 ante el Estrela Futsal), el quinteto vigués no había pasado del primer cruce.
Los cuartos de final del campeonato gallego, a partido único, colocan al Bembrive FS en el polideportivo Vicente Álvarez frente al Poio Pescamar, de la máxima categoría, el miércoles 21 de octubre. El conjunto pontevedrés ya jugó -y ganó- un partido de cuartos en Vigo en 2022.
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