El Bembrive FS se medirá al Ence Marín en la Copa de la Reina y al Poio Pescamar en cuartos de la Copa Galicia

El Bembrive FS ya conoce a sus rivales de primera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina (Ence Marín) y también de los cuartos de final de la Copa Galicia, competiciones ambas que se desarrollan a partido único en estas rondas.

Como es habitual, la Real Federación Española de Fútbol determinó que el cruce copero de primera eliminatoria se decida por proximidad geográfica y el sorteo deparó que sea el conjunto marinense el que reciba en A Raña al Bembrive FS el fin de semana del 12 y 13 de este mes. En segunda ronda (3 y 4 de noviembre) ya entran en liza los equipos de la máxima categoría. Al Ence Marín ha vuelto la colombiana “Café” después de una campaña en Vigo.

En cuanto a la Copa Galicia, el domingo se estrenó el equipo de Santi Rodríguez. Las verdes se impusieron por 0-10 (0-5 al descanso) al Stellae Leis en el pabellón pontevedrés de Montecarrasco. Abrió el marcador la capitana viguesa, María González (minuto 7), que terminó con hat-trick en su haber, mientras que Clau firmó cinco dianas y Jessi Lores, dos. En 2024 (2-2 contra el Meigas, eliminadas por penaltis) y 2025 (6-2 ante el Estrela Futsal), el quinteto vigués no había pasado del primer cruce.

Los cuartos de final del campeonato gallego, a partido único, colocan al Bembrive FS en el polideportivo Vicente Álvarez frente al Poio Pescamar, de la máxima categoría, el miércoles 21 de octubre. El conjunto pontevedrés ya jugó -y ganó- un partido de cuartos en Vigo en 2022.