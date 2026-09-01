Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demandas padres en VigoPulpoViviendaFarmear auraRescate cachorrosCelta FortunaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Real Betis Balompié

Dani Ceballos regresa al Betis como agente libre 9 años después y firmará hasta 2029

El canterano verdiblanco rescindió con el Real Madrid y ha esperado todo el verano al Betis hasta el último día de mercado

Dani Ceballos e Isco Alarcón en un partido de Liga entre Real Madrid y Real Betis Balompié

Dani Ceballos e Isco Alarcón en un partido de Liga entre Real Madrid y Real Betis Balompié / J.J. Guillén / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Dani Ceballos volverá a vestir la camiseta del Real Betis Balompié. El regreso del centrocampista utrerano a Heliópolis ya cuenta con la confirmación de Fabrizio Romano, después de que el futbolista y la entidad verdiblanca hayan alcanzado un acuerdo para unir de nuevo sus caminos. El pacto contempla un contrato hasta junio de 2029, poniendo fin a uno de los grandes culebrones del verano bético.

La operación, que llevaba semanas cocinándose, alcanzó este martes su punto definitivo en las horas más frenéticas del mercado. El Betis había acelerado las conversaciones y ya quedó perfilado el acuerdo, con el ok a la espera de abrir espacio salarial. El regreso del canterano queda pendiente de los últimos movimientos que debe realizar la entidad para poder inscribirlo, con Pablo García muy cerca del Racing de Santander.

La información adelantada por Manu Colchón ya apuntaba a que el acuerdo entre ambas partes se estaba perfilando para tres temporadas y habían alcanzado un pacto para su incorporación, situándolo además entre los jugadores mejor remunerados de la plantilla en las campañas venideras y adaptándose al escaso margen salarial en la presente.

Un contrato hasta 2029 y salario progresivo

La fórmula pactada contempla tres temporadas de vinculación, con unas condiciones económicas estructuradas de manera progresiva. Ceballos percibirá una cantidad inferior durante su primer curso, que aumentará posteriormente en las dos campañas siguientes. A esta cantidad fija se sumarán determinados incentivos vinculados a su rendimiento.

El acuerdo permite al Betis hacer viable una operación que el club llevaba persiguiendo desde que el futbolista quedó libre tras finalizar su etapa en el Real Madrid, un gran gesto en el que perdonó unos seis millones de euros netos. El conjunto blanco comunicó el pasado junio la rescisión de mutuo acuerdo con Ceballos, que abandonó la entidad madridista después de siete temporadas en el primer equipo y con 16 títulos conquistados. Desde entonces, el utrerano había mantenido como prioridad su regreso a Heliópolis pese a disponer de otras alternativas

Losada y Fidalgo, las últimas piezas del puzle, en el aire

El principal obstáculo que queda por resolver ya no está en el acuerdo con Ceballos, sino en la inscripción del futbolista. El Betis necesita liberar espacio en su plantilla y, sobre todo, margen salarial para poder hacer efectiva su incorporación.

En este escenario, Iker Losada continúa siendo una de las piezas fundamentales. El centrocampista gallego cuenta con cuatro alternativas para abandonar Heliópolis: Girona, Almería, AZ y Jagiellonia. Su salida se considera clave para liberar una ficha y facilitar el encaje del nuevo centrocampista verdiblanco, pero sigue dilátándose a menos de cuatro horas del cierre.

El otro nombre que aparece sobre la mesa es Álvaro Fidalgo. Su posible salida ha ganado importancia durante las últimas horas y podría resultar determinante tanto por cuestiones económicas como por el número de futbolistas disponibles en la medular. Cuenta con una propuesta del Celta, que podría darle acomodo si sale Ilaix Moriba.

Nueve años después, Ceballos vuelve a casa

De esta forma, nueve años después de su salida rumbo al Real Madrid, Dani Ceballos está a un paso de volver a ser jugador del Betis. El futbolista, formado en la cantera verdiblanca y convertido posteriormente en uno de los grandes talentos surgidos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, regresará a Heliópolis con 30 años y después de haber desarrollado prácticamente toda su carrera lejos de Sevilla.

Noticias relacionadas

El acuerdo con el jugador ya está cerrado. Ahora el Betis afronta la última batalla del mercado: completar las salidas necesarias, cuadrar el límite salarial y formalizar la inscripción del utrerano.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  3. Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
  4. El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
  5. Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
  6. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
  7. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  8. Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Vigo celebra su primera batalla de «farmear aura» con una asistencia masiva: «No somos distintos de los que hacían breakdance en los 2000»

Vigo celebra su primera batalla de «farmear aura» con una asistencia masiva: «No somos distintos de los que hacían breakdance en los 2000»

Vigo celebra su primera batalla de «farmear aura» con una asistencia masiva

El apellido Revivo vuelve a LaLiga: Roy, hijo del mítico jugador del Celta, ficha por el Elche

El apellido Revivo vuelve a LaLiga: Roy, hijo del mítico jugador del Celta, ficha por el Elche

Nace en Nigrán unha nova escola de música tradicional

Nace en Nigrán unha nova escola de música tradicional

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense

La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense

Convocan una concentración este miércoles en A Ramallosa «contra o odio»

Convocan una concentración este miércoles en A Ramallosa «contra o odio»

Pesar en el celtismo por la muerte de la madre de Iván Villar

Pesar en el celtismo por la muerte de la madre de Iván Villar
Tracking Pixel Contents