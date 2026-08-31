Rianxo gana el play-off y queda a expensas de lo que haga Ares

En la segunda jornada del play-off de la Liga Galega de Traineras de ayer, el Club Remo Rianxo fue el vencedor. Sumó siete puntos para igualar con A Cabana-Ferrol segundo clasificado, también con los mismos siete puntos.

Ahora, para determinar los 8 equipos que competirán la próxima temporada en la división A, quedan pendientes de los resultados del play-off de la ACT. El conjunto ferrolano caerá a la Liga B salvo renuncia de algún otro barco debido al descenso de Chapela desde la máxima categoría.

Por su parte, la tripulación rianxeira queda a expensas de lo que haga Ares en el play-off de dentro de tres semanas. Si el bote de Ferrolterra pierde la categoría, a Rianxo no le quedará otra que seguir en una Liga B que dominó con puño de hierro a lo largo de todo el verano.

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Tras los dos primeros clasificados, terminaron Narón, con cinco puntos en la clasificación global, y Perillo, que cerró la tabla con únicamente dos unidades.