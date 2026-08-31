Plata para Jaime Duro

Galicia cerró su participación en el Mundial de piragüismo con una nueva medalla en las finales de 5.000 metros que se disputaron ayer por la tarde en Poznan. La consiguió el pontevedrés Jaime Duro en el C1, que renueva de esta manera el subcampeonato conseguido el pasado año en Milán. Una dura carrera en la que los cinco porteos fueron decisivos a la hora de conseguir un puesto en el podio. Venció el húngaro Adolf y quedó en tercera posición el checo Hirsch. Duro había logrado en principio la tercera posición, pero la descalificación del segundo clasificado le permitió subir un puesto en el podio.

De esta manera Galicia acaba el Mundial con tres medallas: las conseguidas por Jaime Duro ayer y las de Carlos Arévalo (K1 200) y Manuel Fontán (C4 500) del sábado.

En las finales disputadas ayer hubo otros papeles protagonistas por parte de otros gallegos como fue el caso de Antía Jácome, que en la vuelta a una final mundial (el año 2025 lo tomó de descarga después de la presión sufrida en el año olímpico), logró una meritoria quinta plaza en la final de C1 200. En una final vertiginosa, la pontevedresa se tuvo que conformar con el quinto puesto con un tiempo de 45.79, a 1.39 del crono marcado por la gran favorita y vencedora, la ucraniana Luzan y a menos de seis décimas del bronce de la estadounidense Harrison. Segunda quedó la canadiense Jensen. El resultado es bueno para Antía que vuelve a estar en la pelea pensando en este ciclo olímpico.

Con la miel en los labios se quedó la dupla de Daniel Grijalba y el pontevedrés Adrián Sieiro en C2 500. Madrileño y gallego dieron todo en la pista y se quedaron a solo seis centésimas de la medalla de bronce. Fueron cuartos con una marca de 1:40.09 y rozaron el podio que fue para la pareja húngara formada por Kollar y Juhasz. La medalla de plata la lograron los cariocas Assuncao Nascimento y Nascimento Godmann, siendo el oro para la dupla rusa de Petrov y Shtyl.

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España cerró la competición con otra medalla, la que logró la palista asturiana Sara Ouzande, ex del Tudense, que logró cruzar la línea de meta en tercera posición en la final del K1 200 metros. Su tiempo fue 40.71, a un segundo exacto de la vencedora, la danesa Moercke, y quedándose a cuatro décimas de la plata de la húngara Lucz.