Al Mundial de baloncesto, sin la viguesa María Araújo

La selección española que dirige el vigués Miguel Méndez viajó ayer rumbo a Berlín para disputar un Mundial que arraca el viernes con un exigente debut ante la anfitriona Alemania. La expedición despegó con once jugadoras, ya que Megan Gustafson se unirá al grupo en la capital germana. Entre las seleccionadas destaca la canterana del Celta Raquel Carrera, que viene de debutar en la WNBA, y la excéltica Alba Torrens.

No está, en cambio, otro producto de la base celeste. La viguesa María Araújo fue una de las siete descartadas por el seleccionador -junto a Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García- tras cerrar la preparación con un pleno de triunfos, el último frente a China.

En esta ocasión, el amplio bagaje y la capacidad de Araújo en labores de intendencia no ha sido suficiente. Y es que la competencia para los puestos interiores era altísima, con tres de las cuatro jugadoras recién llegadas de la WNBA. Además de las ya mentadas Raquel Carrera y Megan Gustafson, también está Awa Fam. El cuarto puesto es para la ourensana Paula Ginzo. La convocatoria la completan las bases Mariona Ortiz, Iyana Martín y Alicia Flórez; las escoltas Maite Cazorla y Elena Buenavida; y las aleros María Conde y Helena Pueyo, además de la anteriormente mencionada capitana Torrens.

Tanto Araújo como las demás cortadas tuvieron un papel importantísimo en la preparación, ya que las cuatro WNBA se incorporaron para el último encuentro o, como en el caso de Gustafson, directamente para el Mundial.

Como es lógico, la jugadora viguesa se sintió disgustada por quedarse fuera de la gran cita de su deporte, con permiso de los Juegos Olímpicos. Ahora podrá disfrutar de familia y amigos durante unos merecidos días de vacaciones antes de encarar la nueva temporada con el Valencia Basket.

Por su parte, la selección de Méndez -con la entrenadora del Celta Cristina Cantero en el cuerpo técnico- luchará por las medallas en un Mundial que la ha encuadrado con Alemania, Mali y Japón en la fase de grupos. La acción comienza este viernes.