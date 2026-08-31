El Guardés gana al Porriño para ser el supercampeón

El Atlético Guardés levantó ayer el primer título de la temporada tras batir al Porriño (24-18) en la final de la Supercopa Galicia que se disputó en Tui. En categoría masculina, el Cangas superó al OAR Coruña de Plata no sin apuros (33-35).

En los primeros minutos el derbi estuvo igualado, aunque la iniciativa era del Guardés. El reinicio fue clave, ya que las distancias aumentaron hasta los seis goles (15-9, min. 37). El equipo de Prades ya no volvió a mirar atrás y blindó el triunfo con una Elena Martínez muy acertada con 7 goles.

También revalidó el título de la Supercopa Galicia masculina el Frigoríficos del Morrazo, que tuvo un partido más complicado de lo que esperaba frente a un combativo OAR Coruña, que vendió cara su derrota.

Tras el paso por vestuarios, el Frigoríficos do Morrazo cambió la dinámica y tomó el mando, siempre con distancias cortas (20-23, min. 40). El partido continuó así, con mínimas diferencias a favor del conjunto de Asobal, pero con el OAR siempre presionando y buscando una grieta para meterse en el choque. A falta de tres minutos (30-35), el partido parecía decidido, aunque la presión del OAR logró maquillar el resultado

En cuanto a la Copa Galicia, para equipos de categorías más baja -en este caso, Plata femenina-, el Cañiza revalidó su título tras derrotar al Carballal (25-29), en un partido con muchas variantes, pero que llegó muy ajustado al tramo final en el que el Cañiza fue más contundente en ataque.

En los primeros minutos, el Carballal fue por delante en el marcador, hasta lograr una distancia máxima de cuatro goles (13-9, min, 24), pero en el tramo final de la primera mitad, varias imprecisiones del conjunto vigués permitieron recortar distancias para llegar al descanso con un apretado 14-13. Esta línea se mantuvo en la segunda parte hasta el punto de entrar empatados a los últimos 5 minutos (25-25). Ahí, las de A Paradanta estuvieron más finas para levantar el trofeo.

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En la categoría masculina, el Teucro se proclamó campeón de la Copa Galicia, tras vencer al Bueu Atlético en otro partido también muy ajustado (31-28). En los últimos minutos, el conjunto dirigido por Sergio Castiñeira alcanzó una distancia de dos goles, que consiguió mantener hasta el final del choque ante los buenenses para proclamarse campeón del primer título oficial de la temporada.