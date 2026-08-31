Grecia bate a una competitiva España que se complica el billete mundialista

España no pudo romper su mal momento en la clasificación para el Mundial de Catar 2027 y cayó en el OAKA ante Grecia por 108-106 en un partido decantado en la prórroga. Los de Chus Mateofueron prácticamente a remolque durante todo el duelo, y el combinado de Vassilis Spanoulis estuvo más preciso en los momentos decisivos del choque. Tyler Dorsey y Dinos Mitoglou terminaron con 29 puntos cada uno, mientras que el azulgrana Joel Parra fue el máximo anotador de 'La Familia' con 19 tantos. Son ya tres derrotas consecutivas en el camino hacia la próxima Copa del Mundo, por lo que la reacción en las ventanas de noviembre ante Montenegro y de nuevo contra Grecia, es obligada.

El OAKA ateniense registró una gran entrada, si bien es cierto que el ambiente, por lo menos de entrada, no fue tan hostil como al que se tienen que enfrentar los rivales de Panathinaikos en la Euroliga. El combinado local, urgido de victorias tras arrancar el encuentro en la última posición del Grupo I, arrancó mejor. Dinos Mitoglou afinó la puntería desde el 6,75 castigando con sus primeros triples del partidos. En España, tan solo Hugo González lograba anotar, y el primer tiempo de Chus Mateo llegó tras un nuevo triple del interior de PAO (13-4).

Willy Hernangómez ya había desesperado al seleccionador nacional, que tras ponerlo de titular, lo mandó al banquillo cuando ni tan siquiera habían transcurrido tres minutos de partido. Mateo removía el quinteto, y dio en la tecla con las entradas a cancha de Sergio De Larrea y Jaime Pradilla. El nuevo '4' del Real Madrid estuvo mucho más preciso que ante Portugal, al igual que el base de los Dallas Mavericks.

Sergio De Larrea, en un partido con España / FIBA

Intratable Mitoglou

Tras finalizar el primer cuarto con una mínima ventaja en el marcador (19-20), 'Larry' estiró la distancia para España desde el 6,75 (21-27). Pero Mitoglou siguió siendo una pesadilla, encadenando acierto tras acierto para devolverle de nuevo la ventaja al combinado de Spanoulis (33-31). Estaba mejor España en el rebote respecto al duelo ante los lusos, pero eran incapaces de detener a Mitoglou: su quinto triple de la tarde en cinco intentos obligó de nuevo a Mateo a pedir tiempo muerto (38-34).

Con la presencia de Darío Brizuela y Joel Parra en pista, España terminó con mejores sensaciones la primera mitad, aunque lo hizo por debajo en el electrónico (43-42). Controlar mejor el balón (cuatro pérdidas locales por ocho visitantes), más la obviedad de tratar de frenar a Mitoglou, eran misiones a mejorar para 'La Familia' tras el paso por vestuarios.

Dinos Mitoglou, ante España / EFE

Ventaja local dolorosa

El tercer cuarto arrancó con un ritmo algo más bajo, pero con un Nick Calathes tomando galones en ataque. El exbase del Barça combinó anotación con asistencias de fantasía, y en un abrir y cerrar de ojos, Grecia se apuntó la máxima hasta el momento con una canasta de Thanasis Antetokounmpo que obligó de nuevo a Mateo a frenar el choque (56-49). Se incrementó la velocidad de los ataques, y esa subida de marchas no benefició a España. Tan solo Aday Mara castigaba a la defensa helena, pero Grecia hacía daño desde el triple con acciones marca de la casa de Tyler Dorsey y Vasileios Toliopoulos. Fueron los mejores momentos de los de Spanoulis en pista, que le sirvieron para cerrar el tercer periodo con un +9 preocupante para 'La Familia' (67-58).

España estaba siendo un desastre absoluto en el cuidado de balón, igualando las 19 pérdidas del otro día ante Portugal cuando todavía quedaban ocho minutos y medio para el bocinazo final. Grecia seguía dominando con comodidad tras un nuevo triple de Dorsey (75-64), pero a cuatro y medio para el final, llegó una reacción interesante de España: triple de Mario Saint-Supéry y un contraataque de Parra que metió de lleno a 'La Familia' en el duelo (75-69).

Aday Mara, ante Grecia / EFE

No fue una reacción efímera, con una España que se colocó a tan solo dos tantos con dos acciones de 'El Principito' y de Parra (75-73). Un triple de Dorsey enfrió la ebullición española, pero el alero azulgrana seguía tirando de garra y carácter para tratar de darle la vuelta al partido. Tras robo, anotó el 78-76 a dos minutos y medio para el final. Pero Dorsey, con triples cada vez más lejanos, asestaba puñaladas muy dolorosas al combinado de Mateo.

Un triple mágico de Juancho para mandar el partido a la prórroga

El sexto triple de Mitoglou fue contestado de manera sensacional con un triple lejano y frontal de Álvaro Cárdenas, y con un acierto de Pradilla, solo bajo el aro, 'La Familia' se situó a tan solo un tanto (84-83). Calathes erró un triple solo y España tuvo bola para adelantarse en el marcador, pero un triple de Saint-Supéry algo precipitado y con un ligero contacto que los árbitros no sancionaron. A falta de 14 segundos, Dorsey no erró desde la línea de personal (86-83), pero quedaba una última genialidad de Juancho Hernangómez, que con otro triple frontal empató la contienda a 86 silenciando a parte de su afición. Dorsey no anotó desde el centro del campo y el partido se fue a la prórroga.

La precisión griega no falló

La igualdad se mantuvo en el periodo adicional. Dorsey no fallaba desde la línea del 4,60, pero Cárdenas, tal y como ocurrió ante Portugal, se echó el equipo a la espalda. Mara recibió una personal de Mitoglou, pero cometió antideportiva en la lucha por el balón, quedando eliminado del partido. A España se le empezó a complicar el duelo tras una canasta de Calathes (101-95), pero 'La Familia' no se descolgaba del partido con otro 'triplazo' de Brizuela (103-100).

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Grecia no fallaba desde la personal, pero Brizuela seguía anotando de las maneras más complicadas posibles para situar a España a dos puntos (107-105) a falta de 19 segundos. Entre Parra y Díaz le robaron el balón a Dorsey, recibiendo el alero azulgrana una personal del exterior de Olympiacos. Podía haber sido antideportiva perfectamente, pero la jugada no se revisó. Parra se dejó el primer tiro libre, pero anotó el segundo, al igual que Toliopoulos (108-106). La última jugada fue enrevesada, y el tiro de Brizuela no fue bueno, certificando la tercera derrota consecutiva en un camino, para Catar 2027, que se complica.

Fuente: Sport