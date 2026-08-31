Chapela lanza un hasta pronto

Chapela dijo ayer adiós a la Liga ACT. O, más bien, hasta pronto. Porque el descenso que certificó en Ares llega con la promesa de trabajar duro para regresar, tal como lo hizo el club naranja desde que Juan Zunzunegui se hizo cargo del proyecto deportivo hace un lustro para meter a la trainera en la máxima categoría por primera vez en su historia. Una vez logrado el hito, lo siguiente es convertirlo en costumbre.

Para eso queda un año como mínimo. Y está claro que la Arealonga se repondrá, se rearmará y se preparará lo mejor posible durante el invierno para afrontar con las máximas garantías el reto en la Liga Galega del verano de 2027.

Mientras tanto, le toca digerir el descenso. De récord, pero descenso al fin y al cabo. Chapela entra ya a los libros de la ACT como el colista con más puntos (53) de la historia de la competición. No es consuelo, pero sí la constatación de que no se hicieron las cosas mal. Otro ejemplo es el de haber mantenido las opciones hasta el último fin de semana.

Cierto es que, después del varapalo del sábado en Boiro, las opciones de alcanzar la penúltima posición ayer en Ares eran más que remotas. Todo esto combinado con que su rival directo ejercía de local y mantenía la esperanza de superar a San Juan y eludir el puesto de play-off de permanencia. No lo logró la tripulación de Ferrolterra, que cedió en el último largo para quedar por detrás del barco de Pasaia. Así las cosas, la Santa Olalla tendrá que bogar por salvarse los días 19 y 20 de septiembre en Bermeo y Portugalete. Allí estará también Tirán, como segundo clasificado de la Liga Galega A, además de Cabo da Cruz como campeón. Por parte de la ARC -liga autonómica vasca- estarán Deusto y Zarautz.

Tercera en la primera tanda fue Santurtzi, sin nada en juego. Última, Chapela. La Arealonga mantuvo el tipo en el primer largo, pero se dejó ir en los otros tres. Aunque no tanto como Ondarroa en el segundo turno, completamente desconectada y con la mente en la clasificatoria de la Concha de este miércoles, en la que el bote chapeleiro tratará de dar la sorpresa y meterse en la regata reina.

Por arriba, poco que contar. La historia de siempre. Orio se impuso a todos sus rivales para igualar su propio récord de banderas en una temporada, que tratará de aumentar en las dos citas que quedan para las traineras que no son Ares ni Chapela.

Zierbena, entrenada por el moañés Dani Pérez, finalizó segunda, igual que en la Liga. Tercera fue Urdaibai y cuarta, la Donostiarra desde la segunda tanda. Todo ello, en una mañana soleada en Ares, con un gran ambiente en el espigón. Una atmósfera de la que se despide Chapela, con ganas de volver a vivirla lo antes posible. Que sea un hasta pronto.