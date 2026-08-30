Chapela se olvida del milagro

Los milagros rara vez se producen. La esperanza a la que se agarraba Chapela-Wofco de cara al último fin de semana de la Liga ACT duró apenas unos segundos, los que tardó Ares en poner en funcionamiento su motor (han llegado muy bien a este final de temporada) y meter una trainera de diferencia con sus perseguidores para hacer inútil cualquier esfuerzo de los «beretes» que pelearon para no cerrar la clasificación y mostrar la misma dignidad de estos dos meses de competición en los que han recogido menos puntos de los que merecían. Chapela llegará a la cita de hoy en Ares a siete puntos de los coruñeses. Es decir, que para salvarse necesita meter ocho traineras entre ambos. Todo lo que sea acabar por debajo del cuarto puesto conduce al descenso (dando por hecho que Ares sea colista, algo que tampoco parece real visto el nivel de estas últimas pruebas). Es decir, hoy llegará la sentencia de us caída que ayer se confirmó.

Chapela se va a marchar de la ACT como el descendido con más puntos de la historia. Un triste consuelo, pero la prueba de que han hecho una temporada más que notable en su primera presencia en la máxima categoría del remo fijo español. Sus cuentas pasaban por reducir en dos jornadas los cinco puntos de desventaja con el que arrancaban el fin de semana con respecto a Ares. Pero todo se frustró demasiado pronto. En Boiro, bajo un intenso aguacero y con un viento que puso por momentos en peligro la celebración de la regata, no hubo muchas dudas. Ares salió disparado dispuesto a no abrir esa pelea pero sí la que libran con San Juan por evitar la penúltima plaza que conduce al play-off de permanencia. Los coruñeses abrieron un abismo entre ellos y sus perseguidores mientras Chapela se enzarzaba en una dura pelea con San Juan por evitar la última plaza. Los de Zunzunegui fueron a más en la regata y en el tercer largo ya fueron capaces de escaparse de San Juan y asegurar una tercera plaza que por encima de todo celebraban en Ares. Chapela, en un ejercicio de dignidad y profesionalidad, consciente de que sus opciones ya no existían, mantuvieron la intensidad en el último largo para someter a San Juan y finalizar en esa penúltima posición que les deja a siete puntos en la general de Ares. Hoy llega la jornada en la localidad coruñesa que cierra la Liga ACT y por desgracia supondrá su despedida. Lo importante es aprender de la experiencia para que las cosas salgan aún mejor cuando toque regresar.