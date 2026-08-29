Tui acoge el domingo las finales de la Copa Galicia y la Supercopa

El domingo 30 de septiembre se celebrará en el pavillón Gustavo Rodríguez de Tui la fase final de la Copa Galicia y Supercopa Galicia de balonmano, las primeras competiciones oficiales gallegas de la temporada 2026/27 y de alguna manera uno de los grandes días del balonmano gallego que celebra las finales de las principales competiciones autonómicas en categoría senior.

Será un día completo de balonmano, que comenzará por la mañana con la Copa Galicia. A las 11:00 se disputará la final femenina, en la que se enfrentarán AD Carballal y Helvetia Saeplast Cañiza, igual que el año pasado. Las viguesas superaron en cuartos al Lavadores y en semifinales al Inelsa Solar Asmubal Meaño (36-20), mientras que el Cañiza (campeón 2025) venció al filial del Carballal en cuartos y a la SAR Rodavigo (27-18) en semifinales.

A las 13:00 horas será el turno de la categoría masculina. Teucro Lintel y Bueu Atlético, ambos conjuntos de Primera Nacional, buscarán el título de la Copa Galicia. En la semifinal el conjunto pontevedrés superó al Atlético Novás (25-28). Por su parte el Bueu eliminó al Automanía Luceros en un partido ajustado (35-37).

Por la tarde, se celebrará a partir de las 17:00 la Supercopa Galicia masculina, en la que el Frigoríficos del Morrazo, campeón en 2025, se clasificó de forma directa para la final como equipo de ASOBAL. En Tui se enfrentará al Attica21 Hotels OAR Coruña, quien logró su pase en una fantástica remontada ante el Quireza Events Cisne (31-32).

La jornada se cerrará a las 19:00 horas con la final femenina, en la que se enfrentarán los dos clubs gallegos de División de Honor, Balonmán Atlético Guardés y Conservas Orbe Zendal BM Porriño. En 2025, el Porriño superó al Guardés en una preciosa final (27-23), por lo que el espectáculo está garantizado una temporada más.

Las entradas para la jornada están a la venta a través de la página web de la Federación Galega de Balonmán, a partir de 7 euros (el abono para toda la jornada tiene un precio de 12€).

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El Concello de Tui celebró ayer la presentación del evento. Abrieron las intervenciones institucionales Rafa Estévez, concelleiro de Deportes tudense, y Agustín Martínez, presidente del Balonmano Tui, club organizador; y participaron igualmente Bruno López, presidente de la Federación Galega de Balonmán; Xisela Aranda, directora de Deportes de la Deputación de Pontevedra; Roberto García, secretario general para el Deporte de la Xunta de Galicia; y Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui.