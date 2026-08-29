Remo
Rodrigo Conde y Caetano Horta, otra vez acaban en el puesto maldito
Los gallegos finalizan cuartos la final de doble scull del Mundial, a un segundo del bronce
Redacción
Los gallegos Rodrigo Conde (Club Náutico Sevilla) y Caetano Horta (Club Mar de Noia), que en su estreno como dupla internacional se presentaban en la final A del Mundial de los Países Bajos, repitieron los dos cuartos puestos conseguidos en la Copa del Mundo. Los subcampeones de Europa este mismo verano en Italia estuvieron a la altura pero se quedaron sin esa medalla mundial que tanto desean.
Desde la teóricamente complicada calle 6, los remeros gallegos no defraudaron y lucharon por el bronce hasta los últimos metros de una regata liderada con autoridad por los anfitriones Twellaar y Van Dorp, oro en la Copa del Mundo de Sevilla e invictos en el Mundial para colgarse el oro con suficiencia con un tiempo de 6:04.42.
De la misma forma, los serbios Mackovic y Pimenov no dieron opción y reeditaron la plata del pasado año con 6:07.58 para completar una gran temporada en la que se han proclamado campeones de Europa y conquistado una plata y un bronce en la Copa del Mundo.
Eso sí, el bronce no tuvo propietario hasta la llegada merced a un error del bote de los británicos Haywood y Knight, invictos hasta la final y a los que una clavada antes del paso por el 1.500 metió de lleno en la lucha por los metales a los botes español y belga. Finalmente, eran Andries y Vyvey, dominadores de la Copa del Mundo 2026, los que se llegaban la recompensa del podio con un crono de 6:09.74, por el 6:10.84 de Conde y Horta, que volvieron a exhibir final, aunque sin recompensa. Por detrás, los británicos eran quintos con 6:14.26, completando la final los checos Podrazil y Nedela con 6:23.74.
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