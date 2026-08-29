El Real Madrid y el Breogán se miden en Pontevedra

El Real Madrid de baloncesto le ha cogido el gusto a Pontevedra. Durante treinta y cinco años no pisó la provincia de Pontevedra por ninguna circunstancia y este será el tercer verano consecutivo en el que acude a Pontevedra invitado por la organización del Torneo EncestaRías. En esta ocasión el equipo blanco no acude a jugar el torneo en sí sino que lo hace en una especie de «previa» que los responsables del torneo han programado para este fin de semana y que vivirá el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Breogán (20:00 horas). Un partido de extraordinario nivel (aunque los dos equipos estén en la fase inicial de sus pretemporadas) entre dos equipos que esta temporada representarán al baloncesto español en los torneos internacionales.

Pese a que estamos en el mes de agosto, al partido no le faltan puntos de interés porque supondrá el estreno en el banquillo del Real Madrid de Pedro Martínez que ha sido el elegido por la dirección blanca para ocupar el sitio de Sergio Scariolo después de una temporada en la que el conjunto madrileño no fue capaz de levantar ninguno de los títulos de juego. Después de varias sesiones de entrenamiento el de hoy será el primer test a las órdenes del nuevo técnico. Esta tarde en Pontevedra también se estrenarán algunos de los nuevos jugadores del Real Madrid para la próxima temporada como son el estadounidense Damian Jones, el francés Olivier Sarr o el ala pivot Ndiaye. Junto a ellos acudirán a Pontevedra el vigués Alberto Abalde, Chuma Okeke, Gabriele Procida, Rhys Robinson, Theo Maledon, Walter Tavares, Sergio Llull y los jóvenes Pablo Mera y Fabian Kayser. Los compromisos internacionales de diferentes selecciones y otras circunstancias impiden que acudan varios de los nuevos fichajes como Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Timothé Luwawu-Cabarrot o Max Shulga. De todos modos, la nómina de jugadores que acuden a Pontevedra es de primer nivel.

Otro tanto puede decirse del Breogán de Luis Casimiro que esta temporada ha conseguido la clasificación para jugar la FIBA Champions League y que también está en la fase inicial de su preparación. Hasta el momento solo han disputado un partido en este periodo de preparación, el que jugaron en Ribadeo y en el que se impusieron con facilidad al al Sporting de Portugal (110-76).

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El partido comenzará a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Pntevedra. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales de EncestaRías y Ataquilla.com. El partido se podrá ver en directo en la página web del Real Madrid y en el canal televisivo del club blanco. Las taquillas del pabellón también venderán localidades a partir de las 18:00 horas aunque ahora mismo está casi todo el papel vendido y se espera un ambiente extraordinario en la capital del Lérez. Las puertas está previsto que se abran a las 18:30 horas.