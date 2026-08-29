Bronces para Carlos Arévalo y Manuel Fontán

La cuarta jornada del Campeonato del Mundo Senior de Sprint y Paracanoe de Poznań dejó dos nuevas medallas de bronce para el piragüismo gallego, con Carlos Arévalo en K1 200 metros y con Manuel Fontán y Diego Domínguez formando parte del C4 500 metros masculino español.

Carlos Arévalo subió al tercer cajón del podio en la final de K1 200 metros. El palista del Fluvial de Lugo paró el cronómetro en 34.98, a 83 centésimas del italiano Andrea Domenico Di Liberto, campeón del mundo con 34.15. La plata fue para el serbio Marko Dragosavljevic, segundo con 34.72. Otra vez el de Betanzos en un podio internacional.

Carlos Arévalo, en el esfuerzo final de su prueba.

Pocos minutos después llegó el segundo bronce de la tarde con firma gallega. El C4 500 metros formado por Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez finalizó tercero con un tiempo de 1:30.97. Hungría se proclamó campeona del mundo con 1:29.44, mientras que la embarcación AIN-A ocupó la segunda posición con 1:30.69. Fontán, de Vilanova de Arousa, se suma a la nómina de medallistas gallegos en este Mundial con un bote en el que también figura Diego Domínguez, madrileño afincado en Pontevedra desde hace muchos años.

La jornada había comenzado con varias semifinales con presencia gallega. Sara Ouzande logró el pase a la final A de K1 200 metros femenino después de ser tercera en su semifinal con 40.38. También accedió a la lucha por las medallas Antía Jácome, segunda en su semifinal de C1 200 metros con 45.96.

En K2 500 metros femenino, Estefanía Fernández y Begoña Lazkano finalizaron terceras en su semifinal con 1:42.58 y consiguieron una plaza para la final A. El mismo resultado obtuvo el K2 500 masculino de Enrique Adán y Carlos García, tercero en su semifinal con 1:30.99.

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Entre las finales B y C disputadas durante la tarde, Adrián Mosquera ganó la final B de VL3 200 metros con 47.82. Carolina García se impuso en la final C de K1 500 metros con 1:51.24, mientras que Diego Domínguez fue segundo en la final B de C1 500 metros con 1:48.85 y Francisco Cubelos ocupó también la segunda posición en la final B de K1 1000 metros con 3:30.40. Claudia Couto terminó cuarta en la final B de C1 500 metros con 2:11.73.