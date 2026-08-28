Pasaporte general a las finales

Los gallegos se amontonan para las finales del Mundial de piragüismo de Poznan que comenzarán a disputarse esta tarde y en las que ya habrá un buen número de palistas de la comunidad. Pablo Crespo, Pablo Graña, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y Adrián Sieiro lograron el pase a las finales de medallas en sus respectivas pruebas. Arévalo cerró además una gran jornada al clasificarse tanto en el K1 200 como en el K4 500. En paracanoe, María Jiménez y José Javier Piñeiro también consiguieron la clasificación para semifinales.

El primero en asegurar su presencia en una final fue Pablo Crespo en el C1 1000. El palista pontevedrés del Club Fluvial de Lugo terminó tercero en la primera semifinal con 4:23.88. Por delante finalizaron el chino Shengyue Wu, ganador con 4:20.01, y el alemán David Bauschke, segundo con 4:21.55. Crespo cruzó la meta a 3.87 del vencedor y logró una de las tres plazas que daban acceso directo a la Final A, prevista para este viernes 28 a las 15:25.

Unos minutos después, llegó el turno del K4 500 masculino formado por Carlos Arévalo y Rodrigo Germade junto a Adrián del Río y Marcus Cooper, España terminó tercera con 1:24.79, a solo 28 centésimas de Lituania, que ganó con 1:24.51, y a 18 de Portugal, segunda con 1:24.61. El K4 español al paso por los 250 metros estaba tercero con 40.78 y mantuvo esa posición hasta la meta, logrando el objetivo de meterse entre los tres primeros y conseguir el pase a la final de medallas. La embarcación volverá a competir este viernes a las 15:11.

Pablo Graña también estará en la lucha por las medallas del C1 200. El representante del Real Club Náutico Rodeira de Cangas terminó segundo en la primera semifinal con 42.70, a 17 centésimas por detrás de Sergey Svinarev, vencedor con 42.53. El rumano Ilie Sprincean completó los puestos de acceso a la final con 43.05. Graña buscará el podio este viernes a las 15:41.

La última plaza para la final fue para Carlos Arévalo en el K1 200. El palista del Club Fluvial de Lugo ganó la segunda semifinal con 37.31 y dejó atrás al eslovaco Csaba Zalka, segundo con 37.50, y al ucraniano Dmytro Danylenko, tercero con 37.56. La final del K1 200 masculino será el sábado 29 a las 16:00.

También consiguieron el triunfo con cierta comodidad la pareja que forman Daniel Grijalba y el pontevedrés Adrián Sieiro en el C2 500. Una embarcación que ha dado muchos éxitos a España en los últimos años y que, además de ser distancia olímpica. El madrileño y el gallego partieron en la tercera serie y consiguieron la victoria con un tiempo de 1:47,90, lo que les da salvoconducto para ahorrarse las semifinales e ir directos a la final por las medallas. Una prueba que será el domingo 30 a las 10:47 horas saliendo de la calle 4.

Aunque sin clasificarse para las finales (porque hay semis) dio una buena imagen la pontevedresa Antía Jácome que sobre la distancia de 200 metros consiguió su pase a semifinales. En una serie en la que se encontraban dos de las favoritas al oro, la ucraniana Luzan y la estadounidense Harrison, Jácome fue tercera tras ellas (48.68) y consiguió su pase a semifinales donde competirá en la segunda saliendo de la calle 6, será el sábado a las 09:50 horas.

En paracanoe, María Jiménez, del Club Fluvial de Lugo, fue cuarta en la primera serie del VL3 200 con 1:06.77, a 5.35 de la británica Hope Gordon, ganadora con 1:01.42. Este resultado le permite disputar la semifinal prevista para este viernes 28 a las 11:22.

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José Javier Piñeiro, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, sigue adelante en el KL2 200. Terminó sexto en su serie con 47.93, a 2.76 del ganador, y aseguró su su pase la semifinal que será el sábado 29 a las 09:00.