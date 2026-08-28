LaLiga Hypermotion
El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata
El que fuera capitán de la selección española llega cedido por el Como italiano
EFE
El Leganés, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado esta tarde la incorporación del delantero internacional Álvaro Morata en calidad de cedido por el Como italiano, en el que militó la pasada temporada.
Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la elite, y tras una cesión en el Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Juventus.
El club italiano hizo oficial la salida del atacante madrileño mediante un breve comunicado en el que confirmó el acuerdo con el Leganés.
"Como 1907 comunica la cesión a título temporáneo, hasta el término de la temporada, con opción, del atacante Álvaro Morata al Leganés", señaló el club italiano.
El Como cerró así la salida de Morata, que llegó al conjunto lombardo en agosto de 2025 procedente del Milan y que firmó una temporada sin protagonismo y sin tantos en liga.
"Todo el club augura a Álvaro lo mejor para la temporada 2026/27", añadió el Como en su comunicado.
La operación había avanzado en los últimos días después de que el Leganés y el Como acercaran posturas sobre el reparto del salario del internacional español
- «Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora
- Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros
- Alberto Montes, nuevo párroco de Freixeiro: «Lo importante es que el sacerdote atienda con calma y con atención»
- El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe
- La empinada cuesta de la vuelta al cole: hosteleros prevén que el precio del menú del día siga medrando hasta los 18 euros
- El calamar desaparece de Malvinas: cerrada hasta 2027 la pesquería para toda la flota de capital gallego
- La flota de Arousa cierra la campaña del cerco: fue «muy buena», pero «extremadamente corta»
- Rueda eclipsa el debut del Celta en Balaídos ante el Osasuna