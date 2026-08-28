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Horta y Conde se juegan la medalla

El doble scull formado por los gallegos disputa esta tarde la final del Mundial

Rodrigo Conde y Caetano Horta, durante una competición. | RFER

Rodrigo Conde y Caetano Horta, durante una competición. | RFER

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Redacción

Vigo

Los gallegos Rodrigo Conde (Club Náutico Sevilla) y Caetano Horta (Club Mar de Noia) disputan esta tarde la final del Mundial de doble scull a las 17:17 horas. Este año han sido cuartos en dos de las tres pruebas de la Copa del Mundo. En este caso llegan al momento cumbre de la cita mundialista avalados por su plata en el Europeo de Italia y después de ser segundos tanto en las series iniciales como en los cuartos de final y terceros en las semifinales en los Países Bajos.

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