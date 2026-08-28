Los gallegos se quedan sin medallas en el primer intento

La tercera jornada del Campeonato del Mundo Senior de Sprint y Paracanoe de Poznań finalizó con sin medallas para Galicia ya que Pablo Crespo, Pablo Graña, David González y el K4 masculino de Carlos Arévalo y Rodrigo Germade lograron buenas actuaciones en las distintas finales pero no fueron capaces de subir al podio.

En la final del K4 500 masculino Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, junto a Adrián del Río y Marcus Cooper, no pudieron estar en la lucha por el podio y finalizaron octavos con 1:26.91. España pasó octava por los 250 metros, con 41.45, y no logró remontar en una final que ganó Alemania con 1:23.95, seguida de Australia y Portugal. A segundo y medio del podio finalizaron los españoles en una actuación muy decepcionante teniendo en cuenta su nivel y lo acostumbrados a las medallas que están en ese bote.

En el C1 1000, Pablo Crespo firmó una carrera con altibajos. El palista del Fluvial de Lugo pasó tercero por los 250 metros con 1:00.29, pero perdió posiciones en el segundo cuarto y llegó octavo tanto a los 500 como a los 750 metros. En los últimos 250 metros realizó una cambio de ritmo muy bueno que le sirvió para cruzar la meta en sexta posición con 4:11.47, a 4.03 de Martin Fuksa y Daniel Fejes, que compartieron la victoria con 4:07.44. Tercero fue el ruso Zakhar Petrov.

Graña

El cangués Pablo Graña disputó después la final del C1 200 y terminó quinto con 41.51, a solo 56 centésimas del oro. La prueba estuvo muy igualada: el polaco Oleksii Koliadych ganó con 40.95, Artur Guliev fue segundo con 41.05 y Andrei Zholabau tercero con 41.15. Graña quedó a 36 centésimas del bronce en una final en la que los cinco primeros entraron separados por poco más de medio segundo.

La última final con representación gallega fue el VL1 200 masculino. David González, del Kayak Tudense, concluyó sexto con 1:10.50. Benjamin Sainsbury se proclamó campeón del mundo con 1:04.65, por delante de Ilya Taupianets y Artur Chuprov. González terminó a 5.85 segundos del vencedor.

Clasificados

La jornada había comenzado por la mañana con las semifinales. El resultado más destacado fue el de Araceli Menduiña, que ganó con autoridad su semifinal del KL3 200. La palista del Club de Mar Ría de Aldán marcó 54.46 y consiguió el pase directo a la final A. Este sábado volverá al agua a las 15:54, en la regata por las medallas.

En el VL3 200 masculino, Adrián Mosquera terminó cuarto en su semifinal con 55.82, quedándose muy cerca de las tres primeras posiciones que daban acceso a la final A. El deportista del Piragüismo Rías Baixas-Boiro disputará este sábado la Final B a las 13:45.

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Claudia Couto fue sexta en la tercera semifinal del C1 500 con 2:26.07. La palista del Kayak Tudense había pasado por los 250 metros en quinta posición con 1:11.54 y terminó logrando plaza para la Final B del sábado a las 14:20.