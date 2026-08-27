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La UEFA levanta el veto a las competiciones FIFA pero mantiene su guerra contra Infantino

El organismo europeo pide una investigación externa e independiente sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise y reclama un cambio de liderazgo en la FIFA.

Infantino, contra las cuerdas.

Infantino, contra las cuerdas.

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

Mónaco (Enviado Especial)

La UEFA emitió un comunicado este jueves en el que confirma que levanta el veto a las competiciones impulsadas por la FIFA, pero su tono de hostilidad contra la gestión de Gianni Infantino, presidente de FIFA, confirma que la guerra entre ambos organismos sigue muy viva.

La reunión de UEFA, convocada para analizar las consecuencias del intento finalmente abortado de Infantino de vender a inversores externos una participación vinculada al Mundial a través del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), acabó con la intención de volver a participar en las competiciones de FIFA (la próxima, el Mundial sub-20 de Polonia, que empieza el 5 de septiembre).

"Tras recibir las dos garantías que había reclamado el pasado 30 de julio, UEFA ha acordado suspender provisionalmente la amenaza de retirada de las selecciones europeas de las competiciones FIFA de la próxima temporada", dice la UEFA

La medida afecta, entre otros torneos, al Mundial femenino Sub-20, al Mundial Sub-17 masculino y al Mundial femenino Sub-17.

La UEFA reclama un cambio de liderazgo

Los miembros de UEFA enviaron un mensaje inequívoco a Infantino "con el objetivo de reformar FIFA, limitar adecuadamente el poder del presidente y garantizar que el organismo vuelva a funcionar como una institución y no alrededor de una sola persona".

El primer paso que exige UEFA es una investigación externa e independiente sobre FIFA Forward Enterprise, con acceso completo a documentos, comunicaciones y registros relacionados con la toma de decisiones.

"FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística acepte simplemente sus conclusiones", señala el comunicado de UEFA.

Pero UEFA va todavía más lejos. Para el organismo europeo, la crisis ya no puede solucionarse únicamente retirando el proyecto.

"La confianza necesaria para ejercer el cargo de presidente de la FIFA se ha roto y no puede recuperarse retirando una propuesta, ofreciendo garantías o prometiendo reformas después de lo sucedido. El fútbol mundial necesita ahora un nuevo liderazgo capaz de reconstruir esa confianza", sostiene el organismo que preside Ceferin.

Una alternativa a Infantino en 2027

La declaración supone un paso fundamental de cara a las elecciones a la presidencia de la FIFA del 18 de marzo de 2027.

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UEFA confirma que continuará trabajando con otras confederaciones, federaciones nacionales, clubes, ligas, jugadores y aficionados para diseñar el futuro de FIFA, pero no ofrece detalles más concretos.

Fuente: Sport

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