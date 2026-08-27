Pleno en la jornada inaugural

El Campeonato del Mundo Senior de Sprint y Paracanoe comenzó en Poznań con una jornada marcada por el pleno de clasificaciones de los deportistas gallegos. El K4 500 femenino, el C4 500 masculino y David González en VL1 200 consiguieron el pase directo a la final A y lucharán por las medallas, mientras que el resto de palistas que entraron en competición consiguieron el pase a semifinales.

Ganó su eliminatoria el C4 500 masculino de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán, del Club Náutico O Muíño de Ribadumia, y Diego Domínguez, del Club Fluvial de Lugo. España pasó por los 250 metros en cabeza con 47.96 y abrió una diferencia importante respecto a Alemania y China. En la segunda mitad administró esa ventaja para imponerse con 1:39.27, 1.26 por delante de Alemania y 2.49 sobre China. El registro español fue además prácticamente idéntico al 1:39.29 de Polonia en la otra serie, mientras Hungría marcó el mejor tiempo de las eliminatorias con 1:36.35.

El tercer pase directo llegó en paracanoe. David González, del Club Kayak Tudense, terminó tercero en su serie del VL1 200 con 1:10.71. El palista gallego cedió 3.49 respecto a Artur Chuprov, ganador con 1:07.22, y 3.15 frente al australiano Benjamin Sainsbury. Su tiempo fue el tercero más rápido de las dos eliminatorias, por delante de los tres clasificados directos de la primera serie, y le aseguró una plaza en la final A.

En el resto de las pruebas, Pablo Crespo, del Club Fluvial de Lugo, comenzó el Mundial con una segunda posición en su serie del C1 1000. Marcó 4:15.67, a 1.83 del brasileño Isaquias Guimaraes Queiroz, y avanzó a semifinales.

El K4 500 masculino con los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, estos dos últimos del Club Fluvial de Lugo, también ganó su serie. España paró el crono en 1:24.85 y superó en 71 centésimas a Serbia. La embarcación española lideraba ya el paso por los 250 metros con 41.64 y aseguró su presencia en semifinales.

Pablo Graña, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas, se impuso en su eliminatoria del C1 200 con 41.92. El gallego superó por 38 centésimas al georgiano Aleksandre Tsivtsivadze y accedió a semifinales.

Arévalo

También ganó su serie Carlos Arévalo en el K1 200. El palista del Club Fluvial de Lugo marcó 38.32, con 27 centésimas de margen sobre el polaco Wojciech Pilarz y 28 sobre el esloveno Matevz Manfreda, logrando el pase a semifinales.

En C1 500 femenino, Claudia Couto, del Club Kayak Tudense, terminó quinta con 2:33.48 y consiguió una plaza en semifinales. Diego Domínguez fue tercero en su eliminatoria del C1 500 masculino con 1:59.38, a 71 centésimas del brasileño Isaquias Guimaraes Queiroz, y también avanzó a la siguiente ronda.

Carolina García, del Club Fluvial de Lugo, obtuvo la segunda posición en su serie del K1 500 con 2:05.52, a 1.59 de la húngara Zsoka Csikos, y estará en semifinales. En K1 1000, Francisco Cubelos, también del club lucense, fue tercero con 3:53.95, a 3.33 del argentino Agustín Vernice, y logró igualmente el pase.

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La jornada terminó con el bloque de paracanoe. Araceli Menduiña, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, fue segunda en su eliminatoria del KL3 200 con 50.90.