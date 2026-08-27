Oficial: Franco Colapinto renueva con Alpine

Ya es oficial, Franco Colapinto ha sellado un acuerdo para continuar en Alpine la próxima temporada 2027. El joven piloto argentino ha convencido a Flavio Briatore con el progreso mostrado este año y este jueves el equipo ha confirmado su renovación.

Tras el frustrante Gran Premio de Países Bajos para Colapinto con dos sanciones incluidas y polémica con la FIA , Alpine buscaba pasar página cuanto antes y además de un nuevo paquete de actualizaciones para el GP de Italia, el fin de semana de 6 de septiembre, ha dado continuidad del piloto argentino, que seguirá formando dupla con el francés Pierre Gasly.

Briatore tenía la opción de renovar el contrato de Franco hasta el pasado lunes, cuando expiraba la cláusula para asegurarse automáticamente la prórroga. El manager italiano demoró su decisión con la esperanza de contar con Fernando Alonso, pero finalmente, Alpine ha decidido ejercer su opción y retener a Colapinto.

Por su parte el argentino estaba en la órbita de Williams, hasta que en el marco del GP de los Países Bajos la escudería de Grove confirmó a su actual dupla, Carlos Sainz y Alex Albon. El abogado de Colapinto estuvo presente en el paddock de Zandvoort para negociar los detalles de su nuevo acuerdo con Alpine , al que ahora se ha dado oficialidad.

"Estoy muy contento de continuar con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y completamente asentado aquí, y es aún mejor que este año hayamos logrado un progreso significativo respecto al anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor", valora Colapinto.

"Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar. Estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo y, ante todo, centrarme en mi trabajo en pista", añade.

Briatore ha destacado la "importancia de dar continuidad y estabilidad" al proyecto de Alpine: "Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, Ahora estamos asentados desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, aunque esta es una pieza importante del rompecabezas, lo más importante que debemos conseguir es diseñar y construir un coche de carreras rápido, y esa sigue siendo nuestra prioridad número uno".

"Hemos visto cómo Franco ha crecido y madurado hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo continúe trabajando incansablemente hasta que estemos luchando —y ganando— en la parte delantera de este deporte", ha expresado Briatore.

El pasado domingo, pese las penalizaciones, Colapinto batió un curioso récord como el piloto de la parrilla actual con la racha más larga de carreras completadas sin abandonar. Ocon debió retirar su Haas por un problema de fiabilidad y, hasta ese momento, había conseguido completar 28 Grandes Premios consecutivos. Su abandono permitió que Colapinto pasara a liderar esta estadística con 29 grandes premios. Para encontrar el último DNF del argentino hay que remontarse al Gran Premio de Abu Dhabi 2024, por avería del Williams que pilotaba entonces.

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Fuente: Sport