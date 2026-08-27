Los gallegos Rodrigo Conde y Caetano Horta pelearán por la medalla en el Mundial

Gran alegría para el remo gallego después de que el doble scull formados por los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia) no fallaron en su tercera comparecencia consecutiva en el lago Bosbaan y metieron el bote español en la final del Mundial en la que tratarán de estar en la pelea por las medallas.

Sin el molesto viento de las jornadas precedentes y tras ser segundos tanto en las series iniciales como en los cuartos de final, los gallegos, actuales subcampeones de Europa y que llegan al Mundial tras firmar además dos cuartos puestos en la Copa del Mundo, demostraron una vez más su potencial. De hecho, lograron el billete para la lucha por los metales en la final A, programada el viernes a las 17:17 horas, tras ser terceros con un tiempo de 6:30.25. Y sin apenas sobresaltos tras verse sólo superados en la llegada por los botes de los Países Bajos (6:24.80), vencedor de la Copa del Mundo de Sevilla; y Serbia (6:26.99), actual campeona continental; dejando atrás, entre otros rivales, a los míticos croatas Sinkovic, oro en la segunda cita de la Copa del Mundo, bronce en el Europeo y que eran cuartos con 6:33.64.

Alemania y Rumanía (6:36.28 y 6:39.81) también se quedaban fuera de la lucha por las medallas, cuya salida contará el viernes con la presencia de Gran Bretaña (6:26.53), invicta en el Mundial; Bélgica (6:28.03), oro y plata en la Copa del Mundo; y la República Checa (6:29.23), dominadores de la primera serie a costa de Nueva Zelanda, Portugal e Italia.

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No fue la única buena noticia de España. Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) tendrán la opción el viernes de desquitarse de la cuarta plaza del pasado año en el Mundial de Shanghai. Fueron segundos en su serie tras verse superados solamente por los italianos Lodo y Codato, bronce en el Europeo y vencedores con 6:42.89.