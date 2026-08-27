El Coruxo se lleva el triangular disputado en O Vao

Aunque falta poco más de una semana para el inicio oficial de la temporada, el Coruxo dio ayer por finalizada la pretemporada. Y lo hizo con un triangular en el campo de O Vao ante el Gran Peña y el Porriño Industrial a los que ganó por 2-1 y 3-0 respectivamente.

Javi Pereira, entrenador del cuadro verde, formó dos equipos para jugar cada uno de las partes. En el partido ante el Gran Peña, formó con Asier, Xavi Cidre, Guido, Guille Pinin., Dani Rosas, David Añón, Nacho Fariña, Juan Rodríguez, David Fernández, Jon Arruabarrena e Iker Rodríguez. Para el segundo partido, ante el Porriño, presentó un «once» con Cacharrón, Gustavo, Barba, Rai, Breñé, Adri, Naveira, Santos, Izan, Hugo y Gael.

Un penalti, a las trece minutos sobre Dani Rosas lo transformó David Añón para abrir el marcador ante el Gran Peña. No se vino abajo el Gran Peña, que once minutos más tarde igualaba el encuentro por mediación de Pablo González.

En el segundo partido, el Coruxo se medía al Porriño Industrial, y a los pocos minutos los de O Vao abrían el marcador con un tanto de David Fernández. Solamente habían pasado seis minutos, y el partido ya estaba encarrilado.

El equipo entrenado por Javi Pereira continuó apretando, y cerca de la media hora de juego, Izan es objeto de penalti dentro del área porriñesa. El colegiado no lo duda y señala la pena máxima, que el propio Izan se encarga de transformar.

A dos minutos para el final del partido, marca de nuevo Izan sentenciando el partido. Ahora, a pensar en el sábado de la próxima semana con el debut en Vitoria ante el Alavés B.

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En el último encuentro, el Gran Peña se impuso por la mínima.