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Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

Supera el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde 2021

Alison dos Santos.

Alison dos Santos. / EFE

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EFE

Madrid

El brasileño Alison Dos Santos estableció este jueves el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80 en la Liga Diamante de Zúrich (Suiza).

Alison Dos Santos, campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos) en 2022 y poseedor de dos 'anillos' de la Liga Diamante, batió el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde el 3 de agosto de 2021 en Tokio.

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