El Mundial empieza en Polonia con seis palistas del área de Vigo

El momento culminante de la temporada en piragüismo en pista ya está aquí. Este miércoles arranca el Mundial que acoge la ciudad polaca de Poznan, con seis representantes del área de Vigo, que forman parte de los 22 gallegos en liza.

El primero en entrar en acción será el cangués Rodrigo Germade. Desde las 9:43 disputa las eliminatorias del K4 500, en el que comparte tripulación con el betanceiro Carlos Arévalo, además de con Marcus Cooper y Adrián del Río. El bote es candidato a medalla después de colgarse la plata en el Europeo de hace un par de meses

Justo después (11:00) será el turno de Pablo Graña en el C1 200. También en canoa, Claudia Couto, del Tudense, busca avanzar en el C1 500 (14:18).

Para la tarde quedan las primeras pruebas de paracanoe. Araceli Menduiña entra a la pista a las 16:49 en el KL3. Su compañero en el Ría de Aldán, José Javier Piñeiro palea mañana en KL3 200. Hoy lo hace el tomiñes David González Mella (17:09), que busca la final en categoría VL1.