Los técnicos españoles gobiernan la "rica" Premier

La Premier League del despilfarro inagotable se asoma a una nueva edición marcada por el papel de los entrenadores españoles que ya ocupan una cuarta parte de sus banquillos. A la presencia de Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Iraola (reciente fichaje del Liverpool) se han añadido Xabi Alonso (Chelsea) y Arbeloa (Fulham). Sucede justo en la temporada en la que la Premier se despide de Pep Guardiola, el entrenador más influyente de su historia reciente, y que dejó el banquillo del Manchester City después de diez temporadas en las que los citizens levantaron seis veces el título de Liga. El desgaste y la exigencia de esta década han sido enemigos demasiado grandes para Pep que ha preferido volver a disfrutar de algo de paz. Pero Guardiola ha servido de bandera del entrenador español, superiores en formación y comprensión del juego a la mayoría de compañeros de profesión. Su ejemplo y el de discípulos suyos como Arteta o Iraola han puesto en valor la escuela de técnicos en la que se ha convertido el fútbol español, de ahí que los clubes ingleses hayan empezado a inclinarse hacia la Liga en busca de un guía que conduzca sus equipos. A los que ya estaban se han unido Xabi Alonso y Arbeloa, los dos técnicos que dirigieron al Real Madrid la pasada temporada y que han encontrado acomodo en diferentes barrios de Londres.

Esta Premier que piensa más que nunca en español, vuelve a estar marcada por la desmedida inversión económica de sus clubes que en el actual verano (al que aún restan diez días que incrementarán la cifra) ha gastado en fichajes la friolera de 2.600 millones de euros (aunque están lejos de los más de 4.000 del anterior verano). Los 550 que han aflojado los clubes de la Primera División española hasta la fecha parecen una broma a su lado. El peculiar sistema inglés, que permite operar a los clubes a pérdidas si hay alguien que ponga un colchón debajo, ha generado un escenario que en ocasiones resulta algo obsceno. Esta temporada el desfase entre los gastos y los ingresos supera los mil millones. Pero es que desde el nacimiento de la Premier League en 1992 no ha habido una sola temporada en la que ese saldo fue positivo; Inglaterra siempre pierde dinero en el mercado futbolístico.

El Chelsea, rey del mercado

El Sunderland es a esta hora una pequeña anomalía porque es el único de los veinte equipos que todavía no ha gastado un euro aunque tiene un par de operaciones pendientes de concretar en los próximos días. Después de una inversión exagerada hace un año para conseguir el ascenso ha decidido plegar velas y dar continuidad a un grupo que logró la clasificación para la Europa League. Pero el resto han salido al mercado como fieras hambrientas (diez clubes han metido más de cien millones de euros y el que menos -salvo el citado Sunderland- ha invertido sesenta millones en su plantilla). Lidera esta fiebre el Chelsea de Xabi Alonso que en su deseo de recuperar el estatus perdido y prolongar su huída hace delante ha metido más de 400 euros en una plantilla infinita. A ellos les corresponde la mayor compra del año, la de Morgan Rogers (Aston Villa) al que compraron por 138 millones de euros. Junto a él aparecen los 60 millones en el central Lacroix, los 57 en Marco Palestra, los 50 en Geavany Quenda, los 40 en Valentín Barco, los 25 en Emmanuel Emegha o los 20 en Pep Chavarría. Todo ello no hará otra cosa sino cargar a Xabi Alonso de más presión en su intención de devolver la gloria perdida al barrio de Chelsea. Le persigue, a distancia, pero con una cifra mareante el Tottenham que ha inyectado en potenciar su plantilla 237 millones con operaciones como los 108 millones empleados en comprar a Tonali, los 100 en Mateus Fernandes o los 60 en Van Hecke. Y están a punto de meter otros cien millones en Savinho.

Morgan Rogers, jugador más caro de lo que va de verano en Europa. / Efe

El resto de rivales directos están lejos de esas cifras. El Arsenal, el Manchester City, el Liverpool o el Manchester United se mueven con holgura por encima de los cien millones de euros. El City huérfano de Guardiola que ahora dirigirá Maresca ha metido 135 millones en Anderson, centrocampista internacional que apenas levantó la voz en el Mundial, pero que ha protagonizado el segundo traspaso más alto del verano en Europa demostrando la inclinación por promocionar el producto autóctono que siempre ha tenido los ingleses.

El Arsenal de Arteta, actual campeón y finalista de la Liga de Campeones, se ha centrado en la compra de Bruno Guimaraes (87 millones), pero Hincapie (40 millones) o Tzolis (40) elevan su nivel en busca del siguiente peldaño que no es otro que conquistar su primera Liga de Campeones.

En el Liverpool de Iraola, que se ganó la llegada a un grande tras su destacado papel en el Bornemouth, ha aterrizado como principal fichaje el central Jérémy Jacquet que ha costado 60 millones ante los “reds” están tratando de llegar a un acuerdo con Barcola (el francés del PSG) y cuya venta podría convertirse en la más importante de Europa.

La tradicional lluvia de millones que cada año suele caer en la Premier League pero con la diferencia de que en su mayoría van a ser gestionados por entrenadores españoles.