Una moción de censura amenaza el reinado de Infantino

Algunas de las confederaciones del fútbol estudian presentar una moción de censura contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, después de los intentos del dirigente de vender parte de los derechos comerciales del Mundial, según fuentes consultadas. Se trataría de una iniciativa de la UEFA, la confederación asiática (AFC) y la CONCACAF, que agrupa a las federaciones nacionales del Caribe y América central y del norte.

Para ello, y según los Estatutos de la FIFA, al menos una octava parte de las 211 federaciones miembros de la FIFA deberían solicitar un Congreso Extraordinario. La UEFA tampoco quiso decir oficialmente si la moción de censura está en discusión, pero admitió que «ninguna opción está fuera de la mesa». Infantino ha reiterado su voluntad de presentarse a la reelección, en marzo de 2027. El dirigente retiene el apoyo mayoritario de suficientes miembros, en su opinión, incluido el bloque de países africanos.

La FIFA retiró, inicialmente, la propuesta de privatización del Mundial y pidió disculpas a sus miembros. La semana pasada, seis federaciones asiáticas, especialmente la de Qatar, dieron su apoyo a Infantino, por lo que la vinculación de la AFC a la iniciativa no sería total.

La crisis generada por la propuesta de Infantino, unida a las críticas por su proximidad a Donald Trump, vivió otro capítulo con la marcha del jede de operaciones del organismo, Kevin Lamour, crítico con el dirigente. A ella se unión la de un vicepresidente, el húngaro Sandor Csany.

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La presión crece sobre el dirigente, que intenta aferrarse a sus apoyos, en África, una parte de Asia y Latinoamérica, principalmente.