Fútbol | Segunda Federación
Hugo Matos ficha por el Coruxo
El delantero santiagués, de 22 años, ficha por el equipo de O Vao procedente del Numancia
El conjunto vigués se mide hoy al Racing de Ferrol
Cuando parecía que el Coruxo tenía cerrada su plantilla, ayer anunció una nueva incorporación. Se trata de un atacante que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones de ataque. Hugo Matos jugó en las canteras de Celta y Deportivo. Su etapa de formación concluyó en el Compostela de División de Honor Juvenil.
En 2023 debutó con el cuadro santiagués en Segunda Federación. Finalizó su vinculación con el cuadro albiazul en 2025.
La temporada pasada militó en el Numancia. Disputó 22 partidos con el cuadro soriano en Segunda Federación. Finalizada su etapa en Soria, estaba sin equipo hasta que apareció la oferta del Coruxo, que no dudó en aceptar. Hugo tendrá que pelear duro por hacerse un hueco en el ataque del equipo vigués, que en los últimos partidos demostró que, posiblemente, esta temporada será una de las líneas más fuertes.
Hoy, ante el Racing de Ferrol
Sin tiempo para recuperarse del partido del miércoles en O Vao ante el Pontevedra, el Coruxo vuelve esta tarde al terreno de juego con un nuevo encuentro amistoso. Será en el campo de A Pedreira, en la localidad de Mugardos, a partir de las 19:30 horas. Enfrente estará un rival potente como el Racing de Ferrol, de Primera RFEF.
Javi Pereira, quería una pretemporada con partidos exigentes, de ahí que se haya enfrentado a UD Ourense, Celta Fortuna, Lugo, Pontevedra y ahora Racing de Ferrol. El equipo verde está respondiendo con un buen sabor de boca de cara al inicio liguero.
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