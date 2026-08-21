Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda Federación

Hugo Matos ficha por el Coruxo

El delantero santiagués, de 22 años, ficha por el equipo de O Vao procedente del Numancia

El conjunto vigués se mide hoy al Racing de Ferrol

Hugo Matos celebra un gol en su etapa en el Compostela.

Hugo Matos celebra un gol en su etapa en el Compostela.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Rodríguez

Vigo

Cuando parecía que el Coruxo tenía cerrada su plantilla, ayer anunció una nueva incorporación. Se trata de un atacante que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones de ataque. Hugo Matos jugó en las canteras de Celta y Deportivo. Su etapa de formación concluyó en el Compostela de División de Honor Juvenil.

En 2023 debutó con el cuadro santiagués en Segunda Federación. Finalizó su vinculación con el cuadro albiazul en 2025.

La temporada pasada militó en el Numancia. Disputó 22 partidos con el cuadro soriano en Segunda Federación. Finalizada su etapa en Soria, estaba sin equipo hasta que apareció la oferta del Coruxo, que no dudó en aceptar. Hugo tendrá que pelear duro por hacerse un hueco en el ataque del equipo vigués, que en los últimos partidos demostró que, posiblemente, esta temporada será una de las líneas más fuertes.

Hoy, ante el Racing de Ferrol

Sin tiempo para recuperarse del partido del miércoles en O Vao ante el Pontevedra, el Coruxo vuelve esta tarde al terreno de juego con un nuevo encuentro amistoso. Será en el campo de A Pedreira, en la localidad de Mugardos, a partir de las 19:30 horas. Enfrente estará un rival potente como el Racing de Ferrol, de Primera RFEF.

Noticias relacionadas y más

Javi Pereira, quería una pretemporada con partidos exigentes, de ahí que se haya enfrentado a UD Ourense, Celta Fortuna, Lugo, Pontevedra y ahora Racing de Ferrol. El equipo verde está respondiendo con un buen sabor de boca de cara al inicio liguero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents