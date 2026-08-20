Prego, Diz y Amaro vuelven a ganar el Mundial mixto

Tres regatistas del Real Club Náutico de Vigo, Gerardo Prego, Fátima Diz y Pilar Amaro se proclamaron en Skovshoved (Dinamarca), por segundo año consecutivo, campeones del mundo de J70 en la segunda edición del Mundial mixto, un evento ideado en 2023 por la asociación internacional de la clase y que cobró forma el verano de 2025 en Lago de Garda (Italia).

En una flota de 38 unidades en representación de trece países y tres continentes, el Yupi, con el balear Joan Cardona (RCN Palma), a la caña, se llevó la victoria… con tripulación viguesa.

Además, es el segundo verano consecutivo que Gerardo, Pilar y Fátima se enrolan con Cardona para disputar el Mundial. Y llevan dos de dos títulos. El año pasado fueron los mejores sobre 47 barcos, con el australiano Tim Ryan y su Vamos y el sueco Anton Dahlberg y su Sailracing como subcampeón y tercero, respectivamente.

En esta oportunidad, cinco mangas ganadas más dos podios sobre once pruebas dieron el título al Yupi, con 47 puntos netos (1º-13º-2º-1-1º-3º-1º-20º-1º-4º-[39º]) escoltado por el Soffe del danés Kim Christensen (Ega Sejlklub), que acabó con 63 puntos, y el Callisto del estadounidense James Murray (Storm Trysall Club), con 64.

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Prego disputó este año el circuito vigués de J70 -las Winter Series- con el Abril Verde, aunque en julio, en el Europeo de J70 de Barcelona, Gerardo defendió al Patakin (RCN Palma), con el que repetirá en el Mundial de J70 en Cascais (Portugal) en septiembre.